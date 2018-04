In 15 mila in treno al Salone del Mobile

Con Trenord al Salone del Mobile: sono oltre 15mila i visitatori che hanno raggiunto in treno l’esposizione a Rho Fiera Milano oggi, nella prima giornata di apertura. E le stazioni milanesi del Passante ferroviario hanno registrato una crescita del 20% per il Fuorisalone: in aggiunta ai normali flussi, durante tutta la giornata oltre 30mila appassionati di design e turisti hanno utilizzato il treno per raggiungere gli eventi nel cuore della città. Una manifestazione che attrae un pubblico sempre più numeroso, dall’Italia e dall’estero: ne è conferma la crescita del 9% rispetto al 2017, nella giornata di lunedì, dei viaggiatori che hanno utilizzato il collegamento Malpensa Express per raggiungere il centro di Milano.

Ogni giorno sono 268 le corse che fermano alla stazione di Rho Fiera: sono i treni delle linee suburbane S5 Varese-Milano-Treviglio; S6 Novara-Milano-Treviglio; S11 Chiasso-Como-Milano-Rho e delle linee regionali Varese-Milano; Domodossola-Milano; Arona-Milano; Luino-Milano. Nel weekend di sabato 21 e domenica 22 saranno invece oltre 200 le corse che serviranno il polo fieristico internazionale.

Due le tariffe per i viaggiatori diretti a Rho Fiera: da Milano il biglietto andata/ritorno ha un costo di 4,40€; da tutte le stazioni della Lombardia è invece possibile utilizzare il biglietto speciale Trenord Day Pass al costo di 13€.

Per spostarsi fra gli eventi del Fuorisalone è possibile utilizzare anche il Passante ferroviario di Trenord, che collega le stazioni di Certosa e Villapizzone o di Bovisa con le fermate di Lancetti, Porta Garibaldi, Repubblica, Porta Venezia, Dateo, Porta Vittoria e quelle di Forlanini o Rogoredo.