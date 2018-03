E’ in corso dalle prime luci dell’alba una grossa operazione dei carabinieri del comando provinciale di Pavia che ha consentito di smantellare un’associazione dedita al traffico internazionale di droga e alle rapine, che operava in tutta Italia. I militari stanno eseguendo 24 ordinanze di custodia cautelare in carcere in Lombardia, Calabria e Puglia. Sequestrati beni per 2 milioni di euro, Oltre 30 le perquisizioni. I reati contestati sono di traffico internazionale di droga, ricettazione, riciclaggio, detenzione di armi da guerra. Rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Sono state sequestrate oltre 2 tonnellate di stupefacenti