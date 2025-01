Il debito pubblico supera i 3.000 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Debito pubblico da record in Italia. A novembre del 2024 ha superato i 3.000 miliardi, con una crescita di 23,9 miliardi rispetto al mese precedente. Secondo quanto rende noto la Banca d’Italia, l’aumento riflette quello delle disponibilità liquide del Tesoro e il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche. In senso opposto ha operato l’effetto complessivo degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio. Sul fronte dei singoli settori, il debito consolidato delle Amministrazioni centrali è aumentato di 23,9 miliardi, mentre quelli delle Amministrazioni locali e degli Enti di previdenza sono rimasti invariati. La vita media residua del debito è rimasta stabile a 7,8 anni.

Commentando il superamento della soglia dei 3.000 miliardi, Bankitalia sottolinea che dal punto di vista economico quello che conta per valutare lo stato di salute delle finanze pubbliche “non è tanto il debito pubblico in termini nominali, quanto il suo andamento in relazione alla capacità del Paese di farvi fronte”.

/gtr