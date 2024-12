Sci, aprono le piste al ghiacciaio Presena

Da oggi si potrà sciare dai 3.000 metri di Passo Presena fino al Passo Tonale (Bs), una lunga e adrenalinica discesa che per gli sciatori esperti rappresenta il massimo del divertimento. L’apertura del ghiacciaio, come pure delle altre piste, è possibile grazie ad un lavoro di preparazione che ha permesso, sfruttando l’abbassamento delle temperature degli ultimi giorni, di produrre neve in grande quantità per predisporre al meglio i tracciati.

Oltre al ghiacciaio, aprono la pista Serodine e la pista Alpe Alta e i tapis roulant Discovery e Atlantis al Passo Tonale, dove per i bambini sono già in funzione anche il tapis roulant Tubbo e il Fantaski, un’area giochi sulla neve con i gonfiabili e le discese per slittino, bob e snow-tubing.

A breve, sempre per i bambini, prenderanno il via le serate Fun Kids con musica e animazione, truccabimbi, baby fiaccolata e tè caldo e cioccolata. Sono in programma il 27 dicembre e il 3 gennaio al campo scuola di Ponte di Legno e dall’8 gennaio al Passo Tonale tutti i mercoledì.