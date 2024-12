Lobasso “Tenere alto il nome dell’Italia tra le economie mondiali”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci stiamo muovendo in rete: questo è un grande momento di sistema, dove la diplomazia della crescita si è arricchita di nuovi attori. Una diplomazia “ibrida”, tutti insieme con e per le aziende, per moltiplicare sempre di più le occasioni di partenariato”. A dirlo Fabrizio Lobasso, vicedirettore generale per la Direzione del Sistema Paese al Ministero degli Affari Esteri, in occasione della presentazione da parte della Regione Lazio dell’edizione 2025 del bando “Voucher per l’internazionalizzazione delle PMI”.

