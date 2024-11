Piano Mattei, Ricci “Nel 2024 realizzate iniziative per 1,2 miliardi”

ROMA (ITALPRESS) – “Nel corso del 2024 abbiamo realizzato iniziative per 1,2 miliardi, questo si riflette in un impatto sia per l’Italia sul Pil generato che nei Paesi in cui questi investimenti sono realizzati perché producono occupazione”. Così Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace, in occasione della presentazione del programma “Africa Champion Program”.Il nuovo approccio di Sace per l’Africa, infatti, ha visto una crescente esposizione verso il continente dove Sace è già presente con una sede a Johannesburg, una al Cairo, la partecipazione in una multilaterale basata a Nairobi e a dicembre inaugurerà la nuova sede di Rabat in Marocco.

