BookCity, i libri invadono Milano

La tredicesima edizione di BookCity Milano si concluderà oggi domenica 17 novembre, con una giornata ricca di incontri, presentazioni, laboratori, spettacoli, proiezioni e dialoghi, diffusi in tutta la città, per tutti i tipi di lettori: dal fumetto al romanzo, dalla poesia al fantasy, dal giallo alla letteratura per bambini, senza dimenticare film, saggi e molto altro ancora, tra ospiti imperdibili e temi da esplorare.

La serata conclusiva si terrà alle 20 al Teatro Franco Parenti, insieme a un ospite d’onore veramente speciale: lo scrittore francese Daniel Pennac, che guiderà il pubblico dietro le quinte della scrittura, per scoprire come nasce un personaggio, come lavora un autore e da dove provengono le sue ispirazioni, in dialogo con Stefano Bartezzaghi. L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per chi vuole rivivere BCM prima che l’edizione 2024 giunga al termine, alle 17.30 al Centro Internazionale di Brera si terrà la proiezione integrale del film BookCity Milano – Una città che legge, un evento promosso da Intesa Sanpaolo, per raccontare la manifestazione dedicata al libro e alla lettura che, ogni novembre da 13 anni, anima la capitale italiana dell’editoria. Un progetto inclusivo e diffuso, che continua a crescere e a generare connessioni. Il film è prodotto da 3D Produzioni, scritto da Matteo Moneta e Didi Gnocchi, con la regia di Simona Risi e la voce narrante di Toni Servillo, con il sostegno di Intesa Sanpaolo.

Prima che sia ora di salutare BookCity, fino al prossimo anno, domenica 17 novembre sarà ricca di appuntamenti: prosegue la due giorni dedicata alle nuove generazioni di lettori, organizzata in collaborazione con ilLibraio.it; alle 11 Tutte le mie cose belle sono rifatte, con Fumettibrutti, in dialogo con Jonathan Bazzi; alle 12.00 Classici sovversivi – Mito e tragedia per la vita quotidiana, con Valeria Parrella, Massimo Osanna e la moderazione di Jolanda Di Virgilio; alle 14.30 Dialogo a tinte romance, con Hazel Riley e Karim B.; alle 17.30 I segreti (e i sogni) di Erin Doom, con Erin Doom in dialogo con Jolanda Di Virgilio e i saluti istituzionali di Stefano Mauri, Vice Presidente della Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri. Tutti gli incontri sono su prenotazione.

Continua, e si conclude, anche la lettura ad alta voce di alcuni brani tratti da Il Milione di Marco Polo, con Peppe Servillo, sul palco del Teatro Gerolamo, alle 11, per scoprire il diario di viaggio del celebre mercante veneziano, un compendio di conoscenze sociali, culturali, politiche, geografiche e sociali dell’Asia del tempo, una fonte d’ispirazione per innumerevoli esploratori dell’epoca, a 700 anni dalla morte dell’autore.

Per gli amanti del genere poliziesco, alle 11 alla Società Umanitaria in Sala Facchinetti l’incontro Le signore del delitto, con il circuito UNESCO delle Città Creative per la letteratura, che quest’anno vede Milano in gemellaggio con Brema, sede del Crime Time Festival: due rappresentanti della scena noir di Brema dialogano con due autrici di giallo milanese, con Jutta Günther, Alexa Stein, Rosa Teruzzi e Paola Varalli, modera Cristina Aicardi.

Ancora incontri dedicati al focus tematico di questa edizione, Guerra e Pace, in particolare alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in Sala Polifunzionale: alle 14.30, Jerusalem Suite, con Francesco Battistini e Guido Olimpio; alle 16.00 La cospirazione del bene: speranza e resistenza nel Mediterraneo, con Luca Casarini, Gianfranco Bettin e Ghali; alle 17.30 Il disordine mondiale e le minacce per l’Italia, con Giampiero Massolo, Laura Galvagni e Giovanni Gorno Tempini; alle 19.00, L’incertezza del presente, con Nathalie Tocci ed Eugenio Cau.

Su Guerra e Pace anche due appuntamenti al Memoriale della Shoah – Binario 21, intitolati A/R: come si distrugge e ricostruisce una democrazia, alle 12.00 con Elena Cattaneo e alle 18 con Gherardo Colombo. E ancora Guerra e vendetta con Siegmund Ginzberg, Eva Cantarella e Giancarlo Bosetti, alle 16.00 al Castello Sforzesco in Sala della Balla.

Sul tema anche La guerra Infinita. All’interno dell’Installazione Ogni giorno di guerra, con Lorenzo Cremonesi, Stefania Battistini, Marco Vigevani e Pier Francesco Cari, alle 17.00 alla Fabbrica del Vapore in Sala delle Colonne; Riflessioni sul mondo. In dialogo con Boeri e Gitai, con Stefano Boeri e Amos Gitai, alle 18.00 alla Rizzoli in Galleria; al focus tematico di quest’anno, intrecciato alla storia dell’arte, è dedicata la lectio Nel fascismo non c’è arte, con Vittorio Sgarbi, alle 19.00 al Castello Sforzesco in Sala Viscontea.

Di diritti, parità e inclusione si parlerà durante l’incontro Il carcere, com’è, con Daria Bignardi e Zerocalcare, alle 16 all’Auditorium Stefano Cerri; diritti, tra attualità e politica, anche nelll’incontro Come la sanità pubblica è diventato un affare privato, con Milena Gabanelli, Simona Ravizza e Beppe Severgnini, alle 17.00 al Castello Sforzesco in Sala Viscontea; i diritti incontrano il palcoscenico con l’incontro Drag. Un’arte queer che scuote il mondo, con Stefano Mastropaolo, Priscilla, Lina Galore e Tsunami, alle 18.00 al Teatro Franco Parenti – Appartamento; sull’argomento anche L’amore e il sesso queer, oltre ogni pregiudizio, con Paolo Armelli e Pierluca Mariti, alle 19.30 sempre al Teatro Franco Parenti – Appartamento. Di legalità e giustizia si parlerà alle 12.00 all’Auditorium Stefano Cerri, con l’incontro I vizi capitali delle mafie, con Nicola Gratteri e Cesare Giuzzi.

Alla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori / Laboratorio diversi incontri dedicati a uno dei filoni più caratteristici della manifestazione, i Mestieri del Libro: alle 11 Scrittura Istantanea, una lezione di scrittura con Giacomo Papi, a cura di Laboratorio Formentini per l’Editoria; alle 15.30 Laboratori al Laboratorio, per presentare i laboratori di traduzione, di poesia e di lavoro sul testo, a cura di Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori; alle 17.00 Siamo ciò che traduciamo, con Franca Cavagnoli, Sara Sullam e Franco Nasi. Sul tema anche Racconti da “Sotto il vulcano”, con Marino Sinibaldi, Massimo Cirri e gli autori e le autrici presenti nell’antologia, alle 11.00 in Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in Sala Lettura.

L’annuale festa per festeggiare il tredicesimo anniversario dell’inserto del Corriere della Sera s’intitola La Lettura #potereallaparola, con Antigone, Gianmarco Bachi, Giorgia Fumo, Maurizio Merluzzo, Stefano Nazzi, Silvia Romani e Duo Bucolico, conduce Alessia Rastelli; alle 16.00 alla Fondazione Corriere della Sera, in Sala Buzzati, solo su prenotazione.

Attualità e politica nell’incontro Forme di impegno politico: idee e racconti per un’identità democratica, con Simonetta Fiori e Gabriele Pedullà, con un intervento di Armando Besio e l’introduzione di David Bidussa, alle 11.00 alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in Sala Polifunzionale.

Tra gli incontri con autrici e autori in programma per l’ultimo giorno della manifestazione si ricordano: Balleremo la musica che suonano, con Fabio Volo, alle 11.00 al Piccolo Teatro Studio Melato; Una notte nella casa delle fiabe, con Silvia Ballestra e Lorenza Pieri, alle 12.00 in Triennale Milano – Lab; Tutti gli indirizzi perduti, con Laura Imai Messina e Carmen Pellegrino, alle 12.30 alla Triennale Milano, nel Salone d’Onore; Rimembri ancora, con Paolo Di Paolo e Beppe Severgnini, alle 12.30 al Castello Sforzesco, in Sala Weil Weiss; La sottile linea tra illusione e realtà, con Donato Carrisi, che ci conduce attraverso le ombre del nostro inconscio, alle 14.00 alla Triennale Milano, nel Salone d’onore; Dario Bressanini: uno scienziato tra i fumetti e la pasticceria, con Dario Bressanini e Boris Battaglia, alle 14.00 al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia in Auditorium; Ricordare il tempo passato, con Mauro Corona alle 14.00 al Teatro Gerolamo; Anna Premoli: la commedia romantica è servita!, con Anna Premoli e Claudia Cassani, alle 14.00 alla Mondadori Duomo; Cosa vede chi non vede?, con Luigi Manconi e Vittorio Lingiardi, alle 14.30, da Radio Popolare, all’Auditorium Demetrio Stratos; Non era quella la felicità, dimenticarsi?, con Giuseppe Catozzella e Alessandra Tedesco, alle 15.00 all’Auditorium Monte Rosa 91; Piero di essere Piero, con Nino Frassica alle 15.00 alla Rizzoli in Galleria; Oltre il corpo: la sfida dell’umanità nell’era delle macchine con Walter Siti e Alberto Casadei, alle 16.30 al Museo Poldi Pezzoli; Chiudo la porta e urlo, con Paolo Nori, alle 17.00 all’Auditorium Monte Rosa 91; Il destino di un fratello e una sorella, con Francesca Giannone e Amanda Colombo, alle 18.00 alla Biblioteca di Rozzano.

Non mancano inoltre scrittrici e scrittori stranieri: Jonathan Coe: tra politica e mistero, con Jonathan Coe e Matteo Persivale, alle 12.30 alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in Sala Polifunzionale; Maestri e compagni: a scuola di pace, con Josep Maria Esquirol, Mauro Magatti e Viviana Dalosio, alle 12.30 al Castello Sforzesco in Sala Viscontea; Ondate di terrore attraversano le pagine…, con Nicolas Feuz e Marcello Fois, alle 14.30 al Castello Sforzesco in sala Weil Weiss; Pensieri su Israele e Gaza, con Chaja Polak, interviene Andrea Nicastro, alle 17.00 al Castello Sforzesco nella Biblioteca d’Arte; Il cammino, con Anya Niewierra e Gian Andrea Cerone, alle 18.30 al Castello Sforzesco in sala Weil Weiss; Le radici dei ricordi, con Craig Thompson e Luca Sofri, alle 19.00 al Castello Sforzesco in Sala Bertarelli.

Proseguono anche gli appuntamenti con i Percorsi d’autore di BCM24: alle 14.30 all’ISPI – Palazzo Clerici in Sala Corte l’ultimo incontro del Percorso L’età dell’insicurezza. La crisi delle democrazie nel mondo in guerra, curato da Antonio Missiroli e Francesco Rocchetti, intitolato La fine dell’impero americano, con Alan Friedman e Sonia Lucarelli, modera Antonio Villafranca. Alle 17.00 sempre all’ISPI – Palazzo Clerici in Sala Corte ha inizio il Percorso Leggere la Russia. Storia, letteratura e politica di un paese che si allontana, a cura di Aldo Ferrari: alle 17.00 Russia. Storia di un impero eurasiatico, con Aldo Ferrari, Eleonora Tafuro Ambrosetti e Giulia Lami; alle 18.00 Volga Blues. Viaggio nel cuore della Russia, con Aldo Ferrari, Marzio Mian e Antonella Scott; alle 19.00 Perché leggere la letteratura russa, con Aldo Ferrari e Paolo Nori.

Alle 16 al Cenacolo del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia prosegue il Percorso Le parole della cura, curato e condotto dalla giornalista Eliana Liotta, giunto alla terza edizione, che vuole raccontare i valori, la cultura e i progressi delle scienze della vita e della salute a partire da alcune parole chiave: alle 16.00 Gianvito Martino e Valter Tucci, su DNA; alle 17.00 Maria Rescigno, Carlo Selmi e Stefano Vendrame su Microbiota; alle 18.00 Giulia Marchetti e Giuseppe Remuzzi su Progressi; alle 19.00 Rosanna D’Antona, Eliana Liotta e Paolo Veronesi, con le letture di Marina Senesi, su Racconti. Il percorso è realizzato con il contributo non condizionante di Recordati.

Alle 15.30 alla Casa della Psicologia l’appuntamento con il Percorso Adolescenza, a cura di Anna Stefi, con Laura Pigozzi, Fiorenza Menni, Giorgia Antonelli e la moderazione di Anna Stefi, per esplorare uno dei periodi più significativi e delicati del percorso di crescita, sempre più spesso oggetto di studio e discussione.

Tra i Percorsi anche un nuovo incontro di Parole in giardino, organizzato in collaborazione con Gardenia e la sua direttrice Emanuela Rosa-Clot, che dialogherà con Olivia Laing, alle 11.30 all’Auditorium di Monte Rosa 91, per l’incontro Il giardino contro il tempo, con letture ad alta voce a cura dei lettori volontari del Patto di Milano per la lettura – Area Biblioteche del Comune di Milano.

Questi e molti altri gli appuntamenti in programma per la domenica di BCM24: a cavallo tra medicina, scienza e storia, l’incontro L’alba della storia. Una rivoluzione iniziata diecimila anni fa, con Guido Barbujani, alle 11.00 alla Fondazione Luigi Rovati in Sala Conferenze. Ricette e cucina durante La nostra cucina di casa, con Luca Pappagallo, alle 12.00 alla Mondadori di Piazza Duomo. Ambiente e natura alle 18.00 al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia in Auditorium, con La versione degli alberi e I cani sciolti, con Stefano Mancuso e Franco Marcoaldi. Religione e spiritualità con Verso un futuro di speranza, con Vito Mancuso, alle 18.00 alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Psicologia e neuroscienze, con Il male che non c’è oggi. La crisi psicologica dei trentenni di oggi, con Giulia Caminito, Matteo B. Bianchi e Matteo Davide Baventore, alle 12.30 alla Casa della Psicologia. E molti altri ancora.

Ricco anche il palinsesto per bambini e ragazzi di La lettura intorno – BookCity tutto l’anno, il progetto di inclusione culturale ideato da BookCity Milano insieme a Fondazione Cariplo, per promuovere la lettura in tutti i quartieri cittadini, soprattutto tra i più giovani. Tra gli altri: I racconti di Ombraverde, con Veronica Truttero alle 10.30 a La Grande Fabbrica delle Parole; Plutone in Acquario – 2024/2042, con Marco Gerosa, Elisabetta Gatti, Daniela Cetti Ricetti e Laura Perez, alle 11.00 alla Centrale dell’Acqua; Volersi bene nonostante i difetti, con Diego Passoni e Andrea Rivola, alle 11.00 al MUBA – Museo dei Bambini; Un albero per la pace, con Chiara Bazzoli, alle 17.00 alla Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi; e ancora, Verso la luna, oltre le stelle più lontane: viaggio nella meraviglia, con Amalia Ercoli Finzi, Elvina Finzi e Tommaso Tirelli, alle 18.00 da Radio Popolare all’Auditorium Demetrio Stratos.

Tutti gli incontri sono gratuiti, su ingresso libero, salvo diverse indicazioni. Il programma completo è disponibile sul sito della manifestazione www.bookcitymilano.it.