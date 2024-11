Ue, Borchia “Audizione di Fitto positiva, no a tatticismi”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Con l’audizione Fitto ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo che andrà a ricoprire”. Lo ha affermato l’eurodeputato della Lega Paolo Borchia a seguito delle audizioni di Fitto per la carica di vicepresidente esecutivo per Coesione e Riforme. “La nomina di un italiano in una posizione di rilievo è un segnale positivo e importante – ha aggiunto Borchia -. Vedere giochi di tattica adesso è squalificante, però è un aspetto che ci fa capire perché tantissimi europei non vanno più a votare”.

