Omicidio Di Ronza, ai domiciliari i due cinesi

La gip del tribunale di Milano Tiziana Gueli ha convalidato l’arresto per omicidio volontario di Zhou Shu e Chongbing Liu, accusati di aver ucciso Eros Di Ronza che aveva rubato dentro il loro bar in via da Cermenate lo scorso 17 ottobre.

La giudice ha stabilito per gli indagati gli arresti domiciliari, e non il carcere, perché “il fatto è maturato in un contesto particolare, laddove i due arrestati avevano appena subito un furto, l’ultimo di una lunga serie. Si inserisce quindi in questa ottica, la manifestazione di rabbia e di frustrazione. Tutto si è consumato in pochissimi minuti. Lo stato di shock in cui sono stati trovati dalla polizia testimonia la presa di coscienza e la disperazione per la commissione del gesto”. La “legittima difesa”, invocata dal difensore Simone Ciro Giordano, non è stata riconosciuta dalla gip, che però scrive che il delitto è “maturato in un contesto particolare”, poiché i due arrestati avevano “appena subito un furto che, a quanto dichiarato, è soltanto l’ultimo di una lunga serie”.