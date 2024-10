Milano capitale del ‘cane simpatia’

Domenica 13 ottobre Milano diventa capitale del ‘Cane Simpatia’: nella cornice di City Life all’interno dell’iniziativa Only for Pet Lovers. Un pomeriggio in allegria, assieme al proprio amico a quattro zampe. Questo è il “succo” della sfilata canina organizzata dalle associazioni Diamoci La Zampa e Gaia Animali & Ambiente, da decenni attive contro l’abbandono e il randagismo. La sfilata, aperta a tutti i cani e non solo a quelli di razza, è una “gara” dove pedigree, eleganza e acconciature non contano: conta solo la simpatia. “In questa kermesse”, spiega il portavoce Edgar Meyer, anche meticci, bastardini e trovatelli possono aspirare alla coccarda dei “vincitori”, sfilando accanto ai loro umani con la stessa gioia e voglia di partecipare dei loro più quotati fratelli di razza”.

Vince, infatti, l’allegria: saranno premiati i più simpatici giganti (premio “taglie forti”), i più allegri “pesi medi”, i più scavezzacollo “mini” e i cuccioli più discoli. Ma ci sono anche il Premio Skizzo e Buonanotte, rispettivamente per il cane che avrà sfilato trafelato e velocissimo e a quello che invece, durante la kermesse, se l’è presa decisamente comoda. Non mancano due premi tradizionali: quello “Fedeltà”, per il quattrozampe da più anni con il suo compagno umano e il premio “Tontolo”. La giuria avrà un occhio di attenzione per gli ex sfortunati: in palio ci sono le coppe “Più simpatico adottato da un canile” e, sempre commovente, il “premio Trovatello”, per il più “brigante” adottato dalla strada. Non mancheranno, ovviamente, il Best in Show o, meglio, il…Pest in show, per il più scavezzacollo di tutti.

Tutti i partecipanti riceveranno ricchi omaggi messi a disposizione da Monge e da Liu Jo.

“La sfilata è un pretesto per passare un pomeriggio in allegria con il proprio quattrozampe”, conclude Meyer, “ma anche per sensibilizzare e per raccogliere fondi per i trovatelli senza casa che Diamoci La Zampa ospita curandoli, vaccinandoli e cercando di farli adottare”.

Le iscrizioni alla sfilata si fanno direttamente a City Life dalle ore 12 alle ore 15. La sfilata semiseria inizia alle 15 mentre le premiazioni sono previste per le 17.

“Milano, ancora una volta, diventa capitale dei cani simpatia. E del corretto rapporto uomo – cane”, conclude Meyer.

Per info. 339.2742285 – 339.2433225

http://www.diamoci-la-zampa.it http://www.gaiaitalia.it