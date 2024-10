Violentata da un ragazzo conosciuto su una App di incontri

Una studentessa universitaria di 21 anni di origini cinesi ha denunciato di essere stata violentata a Milano da un ragazzo americano di 22 anni conosciuto su una App di incontri.

In base a quanto ha raccontato la ragazza, studentessa dell’Università Cattolica, i due si sono incontrati dopo aver scambiato qualche messaggio in chat. Avrebbero fissato una cena venerdì sera attraverso il sito di incontri. Ci sarebbe stato un approccio sessuale, rifiutato dalla ragazza , che ha chiamato il 118. La polizia di stato è intervenuta alle 8 di sabato mattina in piazza Bottini, nel luogo dove la giovane ha chiesto aiuto. La ragazza è stata soccorsa ed è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli per accertamenti. Sono in corso indagini da parte degli agenti della Questura.