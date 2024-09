ROD STEWART: concerto d’addio al Forum di Milano a Maggio 2025

Sir ROD STEWART, il leggendario cantante e cantautore due volte inserito nella Rock And Roll Hall of Fame, torna in Italia con un concerto d’addio imperdibile, che promette una serata senza precedenti con i brani iconici di uno degli artisti più amati di tutti i tempi con la sua voce inconfondibile e una showmanship da crooner rock!

Con successi in cima alle classifiche per una carriera intera, da solista e non, resta un artista tutt’oggi ineguagliabile che ha sempre messo d’accordo appassionati e critica.

La scaletta ricca di hit indimenticabili parte da “You Wear It Well“, “Maggie May”, “Every Picture Tells A Story”, “Sailing”, “The First Cut is the Deepest“, per arrivare a “Da Ya Think I’m Sexy“, “Tonight’s the Night“, “Infatuation“, “Ooh La La (I Wish That I Knew What I Know Now)“, “Young Turks“, “Have I Told You Lately That I Love You“, “Rhythm of My Heart“, “Broken Arrow“, “Forever Young” e molte molte altre.

ROD STEWART – One Last Time Tour

UNICA DATA ITALIANA

Sabato 10 Maggio 2025 – MILANO @ Unipol Forum Assago

Apertura Prevendita Generale – Venerdì 27 Settembre 2024 alle ore 11.00 qui. Acquisto massimo di 6 biglietti a transazione.

Nel sesto decennio della sua carriera e senza rallentare mai, nel 2024 Rod ha pubblicato il suo 33° album in studio, Swing Fever, una collaborazione con Jools Holland e la sua Rhythm & Blues Orchestra (Warner Records), ha intrapreso un tour in Asia e in Europa prima di concludere la sua residency da record di 13 anni a Las Vegas, intitolata Rod Stewart: The Hits. Tornerà al Colosseo del Caesars Palace a partire da Marzo a Giugno 2025 con “The Encore Shows“, dove presenterà i suoi più grandi successi, sorprese dal repertorio swing, brani meno noti e nuove produzioni mozzafiato.

Rod Stewart è uno degli artisti che ha venduto di più nella storia della discografia, con oltre 250 milioni di album e singoli venduti in tutto il mondo. La sua voce unica, il suo stile e il suo talento di cantautore hanno attraversato tutti i generi della musica popolare, tra cui rock, folk, soul, R&B e il Great American Songbook, rendendolo una delle poche star a piazzare album in cima alle classifiche in ogni decennio della sua carriera. Stewart ha ricevuto alcuni dei premi più prestigiosi del settore, tra cui due inserimenti nella Rock & Roll Hall of Fame, l’ASCAP Founders Award per il songwriting, eccellenza di best-seller secondo il New York Times, GRAMMY™ Living Legend e nel 2016 è stato ufficialmente insignito del titolo di “Sir Rod Stewart” dopo essere stato nominato cavaliere a Buckingham Palace per i suoi servizi alla musica e alla beneficenza.

Anche il pubblico italiano avrà l’opportunità di riabbracciarlo un’ultima volta…