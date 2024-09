Elezioni Usa, le analisi della Graduate School of Political Management

(WASHINGTON) (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Graduate School of Political Management ha organizzato a Washington un evento dedicato alle elezioni presidenziali 2024 sul rooftop della Hall of the State, con viste pittoresche sul Campidoglio, sul Washington Munument e sulla Union Station. cornici che hanno fatto da sfondo alle argomentazioni degli analisti politici Mark Penn e Christopher Arteton, che hanno analizzato gli ultimi sondaggi sullo stato della democrazia negli Stati Uniti. Entrambi concordano sul fatto che in paese diviso come gli States ogni previsione attendibile sull’esito delle elezioni è difficile.

xp6/abr/gtr