Varese, spruzza spray al peperoncino contro il controllore del bus

Tosse e irritazione, la difficoltà a capire cosa stesse accadendo e poi la corsa fuori dal pullman. Un brutto episodio quello avvenuto nel pomeriggio di ieri su un pullman delle autolinee varesine diretto da Varese ad Angera. Una persona ha spruzzato dello spray al peperoncino contro il controllore sul bus della linea N20 dopo la richiesta dello stesso di esibire il biglietto per il viaggio. Come riportato da alcuni testimoni il fatto è accaduto quando l’autobus era all’altezza di Masnago e fortunatamente in quel momento il veicolo era fermo con le porte aperte, fattore che ha permesso ai passeggeri di scendere velocemente. Sul posto sono intervenuti polizia e ambulanza. Soltanto un’ora prima sulla linea urbana di Varese, in pieno centro città, una persona di circa trent’anni aveva reagito brutalmente alla sanzione per la mancanza del biglietto, con spintoni, insulti e minacce verso il controllore, un triste “copione” ripetuto anche in presenza delle Forze dell’Ordine intervenute da lì a poco.