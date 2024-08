Liti e aggressioni, licenza sospesa a un bar del Vigentino a Milano

Il Questore di Milano Bruno Megale ha sospeso la licenza per 15 giorni al locale “El Mawal”, a seguito di diversi episodi di aggressioni avvenuti nel corso dell’ultimo anno e mezzo, durante le quali sono state aggredite e ferite tre donne. Ieri pomeriggio gli agenti hanno notificato la sospensione al titolare del bar di via Broni, al Vigentino, dove nel giugno 2023 un cliente è stato aggredito da due persone per poi finire in ospedale. Nel dicembre scorso gli agenti sono intervenuti diverse volte all’esterno del locale per risse tra clienti, risultati tutti pregiudicati e irregolari sul territorio nazionale. A gennaio inoltre, la Polizia è nuovamente tornata nel locale, dove a seguito di una lite alcune clienti sono state aggredite e nebulizzate con uno spray al peperoncino. A inizio agosto infine, dopo una rissa e un’aggressione ai danni di una donna, poi trasportata in ospedale, i carabinieri hanno trovato all’ingresso del locale numerosi cocci di vetri rotti e diverse tracce di sangue sul muro, sul portone del locale e sulle auto in sosta, molte delle quali anche danneggiate da un gruppo di giovani ragazzi ai quali era stato vietato l’accesso all’interno del locale. A seguito di accertamenti, il locale è risultato essere stato oggetto di un esposto dei cittadini residenti di zona, oltre che destinatario, durante le precedenti gestioni, di due ordini di cessazione dell’attività non autorizzata, di cui uno con altra denominazione, e di un decreto di sospensione della licenza per 10 giorni emessi per analoghe problematiche.