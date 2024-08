Treni, riapre il 9 settembre la Milano-Sondrio-Tirano

Ripartono il 9 settembre i treni sulla Milano-Sondrio-Tirano, in leggero anticipo rispetto alla data prevista del 12 settembre. La linea è interrotta dal 9 giugno per importanti lavori di adeguamento strutturale. Per tutta l’estate da Colico a Tirano i treni sono stati sostituiti da bus sostitutivi, tra le lamentele di pendolari e turisti che, nel pieno della stagione estiva, hanno dovuto fare i conti con continui ritardi e mancate coincidenze. Diverse le opere ormai quasi completate per un totale di 88 milioni di investimenti, stanziati in vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.