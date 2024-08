Stop alla corsa degli asinelli a Colle Brianza

Quella della corsa degli asinelli, a Colle Brianza, piccolo centro della provincia di Lecco, è una tradizione che viene riproposta ormai da mezzo secolo. Ma quest’anno il 16 agosto, giorno di San Rocco, la corsa degli asinelli non ci sarà. L’Ats ha infatti imposto una serie di prescrizioni che di fatto, hanno costretto i volontari della Pst Real Brianza, ad annullare l’evento. “L’Ats – riferisce una delle volontarie – pochi giorni fa ci ha scritto, puntualizzando che per autorizzare lo svolgimento della corsa servirebbero maggiori protezioni sia per gli spettatori sia per gli animali. Hanno chiesto la posa di balle di fieno per proteggere gli spigoli e altri interventi. L’elenco è lungo. Non siamo nelle condizioni di eseguire quello che ci è stato richiesto. Di conseguenza, anche se a malincuore, siamo stati costretti a cancellare la corsa”. Nel recente passato, gli ambientalisti avevano contestato la gara, a protezione degli animali. Puntualmente gli organizzatori assicuravano che gli animali sono i protagonisti della sagra, e di fatto la gara è solo una parata con fantini abbigliati in maniera goliardica. Quest’anno i ciuchini sarebbero stati quattro. “Ats pretendeva che tutto fosse sistemato una decina di giorni prima dell’evento – insistono i volontari -. Ma la richiesta è arrivata l’8 agosto, con la manifestazione era in programma il 16. Peccato, ci riproveremo il prossimo anno”. E con il caldo che fa forse è anche meglio così. Gli asinelli, almeno quest’anno, possono starsene in pace.