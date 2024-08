Pavia, 18enne trovata morta per strada durante la notte, grave l’amica

Una ragazza di 18 anni è stata trovata senza vita poco prima delle 2 di notte in via Bonomi, nella periferia di Pavia. Accanto a lei un’amica di 17 anni, in arresto cardiaco. I soccorritori hanno rianimato la giovane e l’hanno trasportata all’ospedale Policlinico San Matteo. Le condizioni della 17enne sono gravi ma paiono in miglioramento. Accanto alle due ragazze la polizia ha trovato un monopattino e la scientifica ha effettuato i rilievi necessari. Da una prima ricostruzioni le giovani stavano tornado a casa dopo una festa e resta ancora da capire la dinamica dell’evento.