“Destinazione viaggio”, cambiare vita e partire per un viaggio di sola andata è possibile?

Cambiare vita e partire per un viaggio solo andata: un sogno per molti, a cui è facile applicare l’etichetta “Impossibile”. E se non lo fosse? E se esistesse un percorso, una guida, una mappa?

Ilaria Cazziol, fondatrice del blog Viaggiosoloandata.it e nomade digitale, nel libro “Destinazione Viaggio” (ed. Rizzoli) ci guida alla scoperta del potere trasformativo del viaggio “a lungo termine”. Partendo dalla sua esperienza personale, esplora le sfide , affronta le paure che ci trattengono dal metterci in moto, spiega come prepararsi alla partenza, come gestire le finanze e come lavorare da nomadi digitali. Un viaggio tanto fisico quanto interiore, che celebra il minimalismo, la libertà e la scoperta di sé e del mondo.

