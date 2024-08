Suv sfonda una vetrina nella Chinatown milanese, due morti

Una coppia di coniugi cinesi, di 58 e 66 anni, sono morti ieri sera dopo essersi schiantati a bordo di un suv contro un pilastro che divide due negozi, all’incrocio tra via Sarpi e via Aleardi, nella Chinatown di Milano. Il conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto ed è finito sul marciapiede sfondando le vetrine, per poi arrestarsi violentemente sul pilastro di acciaio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la coppia dalla vettura accartocciata. I due sono stati trasportati negli ospedali milanesi Policlinico e Niguarda, ma sono morti poco dopo il ricovero. La polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Ferito, ma solo di striscio, un 36 enne cinese che stava camminando sul marciapiede al momento dell’impatto, ma che non è stato toccato dall’auto.