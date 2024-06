TORINO (ITALPRESS) – “Questa giunta è la migliore sintesi possibile, che dimostra la compattezza del centrodestra” e “per questo devo ringraziare i partiti che ci hanno accompagnato in queste settimane”. Così Alberto Cirio, rieletto presidente della Regione Piemonte, introducendo la presentazione della sua nuova Giunta in corso a Torino.“Aspettiamo ancora la proclamazione dei consiglieri, e abbiamo già la Giunta. Non credo sia mai successo”, aggiunge, ricordando come solo dopo la proclamazione sarà possibile firmare il decreto di nomina poiché solo tre possono essere gli assessori non eletti. Secondo Cirio, questa urgenza è necessaria “perché il Piemonte ha bisogno di risposte”. In merito alla sua rielezione, sottolinea come “la fiducia che abbiamo ricevuto, è consapevole, e quindi ci dà più responsabilità”.

xb2/pc/gtr