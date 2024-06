ROMA (ITALPRESS) – Stefano Gallini è il nuovo presidente di Federbeton Confindustria, la Federazione che riunisce le imprese della filiera del cemento e del calcestruzzo. 51 anni, Gallini è Amministratore Delegato Italia di Heidelberg Materials, ex Italcementi. Obiettivi della sua presidenza sono l’accelerazione della strategia di decarbonizzazione e la tutela dell’industria italiana, a cui si affianca una rinnovata volontà di fare cultura, per raccontare la qualità, le innovazioni e la sostenibilità di materiali fondamentali per la vita quotidiana e per lo sviluppo socio-economico del Paese.

col3/sat/gtr