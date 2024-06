La figura del “mentor” ha l’obiettivo di accompagnare ragazze e ragazzi con disabilità che frequentano gli ultimi anni delle scuole superiori a orientarsi nel mondo del lavoro.

L’idea nasce da “Inclusi. Dalla scuola alla vita, andata e ritorno”, progetto triennale selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il progetto parte dalla constatazione che oggi in Italia per i ragazzi con disabilità manca un “ponte” che colleghi il mondo della scuola con quello del lavoro e della società in cui vivere in modo autonomo; mancano anche dati ufficiali che registrano questo passaggio importante della vita, un passaggio ancora più delicato e complesso per chi ha una disabilità. Per colmare questo vuoto, “Inclusi” ha dato il via ad un percorso formativo durato un anno e oggi sono al lavoro i primi 10 mentor d’Italia: sono di base educatori, insegnanti, psicologi e assistenti sociali.

Ascolta l’intervista a Denis Trivellato, uno dei 10 Mentor formati grazie al progetto Inclusi, vice direttore centro di formazione professionale Consorzio SIR