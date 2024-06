MILANO (ITALPRESS) – “Le aspettative sono veramente molto alte. Ogni giorno abbiamo qualche Federazione che si unisce alla spedizione, c’è ancora qualcuno in partita. Abbiamo anche degli sport di squadra, aspettiamo la pallavolo, la pallacanestro, tanto più aumentiamo questo numero tanto più alziamo le aspettative. Credo ci sia una buona correlazione tra quantità e possibilità di andare a medaglia”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine dell’evento ‘Pagaiamo verso il futuro’ svoltosi a Milano. “Chi è riuscito ad ottenere la qualificazione secondo me è molto competitivo, sono discipline in cui può succedere di tutto, indubbiamente hanno delle variabili molto diverse rispetto ad altri sport. Più e meglio di Tokyo? Dobbiamo fare meglio di Tokyo che è stato il record, sennò qualcuno di voi ci rimprovera. Ma quello è l’obiettivo”, ha concluso il numero uno dello sport italiano.

mc/mrv