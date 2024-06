ROMA (ITALPRESS) – ROMA (ITALPRESS) – “Faremo in modo che ci siano visite diagnostiche e specialistiche anche nei giorni di sabato e domenica” e “si amplia la fascia oraria per l’erogazione di queste prestazioni”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri, illustrando il decreto e il disegno di legge varati per abbattere le liste d’attesa in sanità.

sat/gtr

(Fonte video: Palazzo Chigi)