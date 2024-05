ROMA (ITALPRESS) – Da sempre Jeep è sinonimo di trazione integrale. E anche l’Avenger adesso arriva in versione 4xe, con un sistema che sfrutta la tecnologia Hybrid a 48V e il cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. Nuova è anche la configurazione, con sospensioni posteriori Multilink che nelle intenzioni di Jeep dovrebbero migliorare l’articolazione dell’asse posteriore, garantendo un maggiore comfort anche su strade accidentate. Per l’Avenger 4xe gli angoli d’attacco, di dosso e d’uscita salgono a 22, 21 e 35 gradi. L’altezza da terra raggiunge i 21 centimetri, con una capacità di guado di 40 centimetriAi 136 Cavalli del motore termico si somma la potenza dei due motori elettrici da 21 kW ciascuno, in grado di muovere entrambi gli assi e di generare una coppia di 1.900 Nm a disposizione sulle ruote posteriori. Il tutto gestito da un sistema di trazione integrale che garantisce la disponibilità della trazione 4×4 indipendentemente dallo stato di carica della batteria, senza mai compromettere l’efficienza dei consumi.

tvi/gtr.