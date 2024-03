CATANIA (ITALPRESS) – “Una rete aeroportuale con due aeroporti, quelli di Catania e Comiso, che continuano a crescere. Si prevede una stagione estiva scoppiettante, in particolare per Catania, con le destinazioni per Dublino o Tunisi, che si è aggiunta questa mattina. Diverse compagnie aeree vengono a investire sia qui che a Comiso”. Lo ha detto Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac, a margine della presentazione a Catania della nuova “Summer 24”.

