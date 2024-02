ROMA (ITALPRESS) – “I dati che presentiamo oggi sono dati di cui possiamo essere orgogliosi. Anche quest’anno abbiamo fatto un ulteriore passo avanti che consolida la posizione di leadership che l’Italia ha in questo campo in Europa. Tra i Paesi europei, l’Italia è quella che ha la maggiore percentuale, 2/3 della raccolta dei rifiuti vanno nel settore differenziato. Però ci sono Italie diverse”, con territori “in cui la percentuale è straordinaria e altre realtà, in particolare quelle del sud, dove siamo ancora indietro. C’è un clima di collaborazione, pensiamo di investire attenzione e risorse anche sulle regioni del sud che sono indietro, per riuscire a fare un’Italia che va avanti tutta intera”. Lo ha detto Enzo Bianco, presidente del Consiglio Regionale dell’Anci e membro del comitato di coordinamento Anci-Conai, alla presentazione del XIII Rapporto banca dati 2023 Anci-Conai su raccolta differenziata e riciclo.

