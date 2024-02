ROMA (ITALPRESS) – “La legge Nordio ha diversi punti di vista e diversi approcci, e questo è un aspetto interessante: possiamo guardare a un problema con spirito costruttivo e farne alla fine una sintesi”. A dirlo il rettore di UnitelmaSapienza, Bruno Botta, in occasione di un convegno organizzato dall’Ateneo sul contrasto alla corruzione e sulle nuove proposte di riforma sul tema in Europa e in Italia.

