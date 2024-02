ROMA (ITALPRESS) – Tra i temi della ventunesima puntata di Focus ESG, format TV dell’agenzia Italpress, la crescente importanza della comunicazione sulle tematiche ESG in tutto il mondo: ne ha parlato Silvia Pavoni, direttrice di The Banker, testata storica del gruppo Financial Times e ideatrice del format Suistainable Views dedicato alla regolamentazione e alle policy della sostenibilità. Reportistica e regolamentazioni sono asset imprescindibili assieme allo sviluppo di banche dati dedicate. Dalla comunicazione alla formazione delle università sulle tematiche ESG, in studio Monica Billio, professoressa Università Ca’ Foscari di Venezia e coordinatrice del progetto TranspArEEnS.

