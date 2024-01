A Cremona omaggio alla musica con “L’altra Anima del Violino” arrivata alla VI edizione

Il concerto inaugurale del 16 febbraio, alle 21, è intitolato appunto ”Da Monteverdi a Mina”, un lungo viaggio nella musica italiana dal XVII secolo al boom della canzone negli Anni Sessanta, a conferma della volontà di allargare gli orizzonti che ispira il direttore artistico Roberto Codazzi nella programmazione dell’ Auditorium Giovanni Arvedi per coinvolgere pubblico diversificato e trasversale. Sul palco Soqquadro Italiano, ensemble in cui convivono un’anima barocca e un’anima pop, con la presenza, in esclusiva per Cremona, del violino solista di Marcello Sirignano in aggiunta alla voce di Vincenzo Capezzuto. ”Quasi quattro secoli separano Monteverdi e Mina – spiegano gli organizzatori – eppure molti sono i punti in comune che li legano indissolubilmente: la città di Cremona; il loro essere rivoluzionari a dispetto della critica e simboli di un nuovo modo di fare spettacolo”. Il 15 marzo sarà la volta del Paolo Conte Legacy, l’ ensemble originale del grande cantautore di Asti, che proporrà i capolavori che hanno scandito la lunga carriera dell’ artista in un caleidoscopio di suoni, colori, emozioni, marchio di fabbrica di una esuberanza espressiva italiana molto amata anche all’estero. L’ ultimo appuntamento, l’ 11 aprile, è con ”Stradivari Pop” del virtuoso tedesco di origine indonesiana Iskandar Widjaja e del suo prezioso violino del 1690, in trio con il pianista Friedrich Wengler e il contrabbassista Paul Kleber nella rilettura di grandi successi del pop internazionale, da Christina Perri a Sia e a Ed Sheeran con il suono dello strumento nato cinque secoli fa sotto il Torrazzo, il campanile simbolo di Cremona. ‘‘L’altra anima del violino” è promossa da Museo del Violino e Unomedia, con il patrocinio del Comune di Cremona e il sostegno di fondazioni e grandi sponsor.