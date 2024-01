Al Teatro Arcimboldi di Milano in scena “Il Lago dei Cigni” di Čajkovskij

Dopo il tre sold-out di Schiaccianoci, al prestigioso TAM Teatro Arcimboldi Milano, tornano, nei giorni 10 e 11 febbraio 2024, nello stesso prestigioso teatro, gli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto. E questa volta verrà messo in scena il balletto d’eccellenza del repertorio classico: IL LAGO DEI CIGNI. Anche in questa occasione, lo spettacolo sarà accompagnato dalla musica dal vivo dell’Orchestra Filarmonica Italiana composta da 40 elementi, diretta dal Maestro Marco Dallara. Come da tradizione, insieme agli allievi, ci saranno grandi nomi della danza mondiale: ALINA NANU (prima ballerina del Teatro dell’ Opera di Praga) e MICHAL KRCMAR (primo ballerino del Teatro dell’ Opera di Helsinki). Scegliere di portare in scena Il lago dei cigni, uno dei più famosi e acclamati balletti del XIX secolo, musicato da Pëtr Il’ič Čajkovskij, è volere dare ancora una volta al pubblico la possibilità di assistere ad un grande classico della tradizione della danza mondiale, nella sua versione più tradizionale. I costumi iconici, la colonna sonora immortale celebrata nei teatri di tutto il mondo, ma anche nel cinema, vuol dire immergere la platea nel sogno della danza più pura, parte fondamentale della Formazione di Accademia Ucraina di Balletto sin dagli esordi. Gli alunni di A.U.B., prima scuola professionale in Italia di pura METODICA VAGANOVA, che si avvale di docenti altamente qualificati provenienti dai più importanti teatri europei e dei paesi dell’Est, hanno così la possibilità di studiare ed esibirsi nel più classico balletto di repertorio, per arrivare poi, una volta usciti dalla Scuola, ad esibirsi in tutto il mondo con un bagaglio di esperienza ineguagliabile.

I grandi nomi della danza internazionale, la musica dal vivo, la bellezza del balletto e la qualità della messa in scena targata AUB, rendono questo evento un’occasione imperdibile.