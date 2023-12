La XX edizione di Brianza Classica, la rassegna dell’Associazione Early Music

Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli si conclude con gli ultimi due

appuntamenti della stagione.

Sabato 16 dicembre, alle 20.45 dalla Chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano a

Carnate, ospiti della serata Angelika e Mateusz Rzewuscy un duo

proveniente dalla Polonia che si esibirà nel concerto Sacro e profano in un mondo

di avversità. Il programma del concerto è composto da arie su temi religiosi e da brani per organo su temi profani che il Maestro Rzewuscy eseguirà accompagnando la voce del soprano Angelika Rzewuscy. La parte strumentale dedicata all’organo contiene brani in forma di concerto, tra questi verrà eseguita una celebre Fuga del grande Johann Sebastian Bach.

Prima del concerto, alle 20.30 aprirà la serata il Preludio Giovanile con la Junior

Orchestra di Osnago.

Fuori cartellone e del tutto eccezionale è il concerto previsto il 18 dicembre a

Seregno con l’Ensemble The Palm Court Quartet. Alle 20.30 dall’Auditorium Comunale, David Simonacci e Daniel Myskiv al violino, Lorenzo Rundo alla viola e il Maestro Matteoli al violoncello daranno vita a Dal grammofono al grande schermo: un concerto “multimediale” che immergerà il pubblico in sala nell’atmosfera onirica del cinema muto. Uno spettacolo di musica dal vivo con proiezioni, 20 piccoli gioielli confezionati ah hoc da un geniale videomaker, che hanno come fonte di ispirazione altrettanti celeberrimi brani, trascrizioni

quartettistiche di notissime canzoni e musiche tratte da Musical – repertorio anni

trenta – colonne sonore, operette ed evergreen del pop internazionale. Con il loro

sincronismo, la loro ironia e le magnifiche esecuzioni di un ormai affiatatissimo

quartetto d’archi, composto da navigati professionisti, le video proiezioni creano uno

spettacolo affascinante e un’esperienza unica adatta a chiunque; “popolare” e raffinata allo stesso tempo.

Brianza Classica tornerà nel 2024 con la XXI edizione.