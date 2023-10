Alla Scala il Peter Grimes di Britten

Di Clizia Gurrado

Mercoledì 18 ottobre arriva alla Scala un capolavoro del teatro musicale del Novecento. E’ il Peter Grimes di Benjamin Britten che segna il debutto sul podio del Piermarini di Simone Young, direttrice della Sydney Symphony Orchestra. Vibrante e attuale, il Peter Grimes è una nuova produzione, la tredicesima per l’esattezza, firmata dal regista Robert Carsen che vede protagonisti Brandon Jovanovich, Nicole Car e Olafur Sigurdarson. “La partitura è miracolosa, composta da un Britten ancora molto giovane”. – spiega Simone Young. “Non è una musica moderna, chiusa – prosegue – ma è una musica fatta apposta per il teatro e scritta per una grande orchestra. Si avverte quasi una gioia nei momenti lieti, ed è profonda nei preludi. Offre occasioni per pensare e il teatro è proprio questo, un luogo dove è possibile fermarsi e riflettere”. “Il libretto è fantastico con parti molto ben scritte – dice Carsen, che ha scelto un tribunale per ambientare la vicenda. “Un luogo che rappresenta la sensazione di isolamento del protagonista e allo stesso tempo riflette un clima di paranoia e

di agorafobia. Il compositore sentiva un isolamento personale che puo’ accadere

a tutti noi quando non veniamo capiti”. Anche se la scena è quella di un tribunale, in Peter Grimes il profumo del mare si sente ovunque. “Il mare è rappresentato musicalmente in modi diversi a seconda del tempo, dal sereno all’uragano – spiega Young. “Questi cambiamenti hanno un riflesso sul protagonista, il quale è un uomo che lavora con la natura ma anche contro la natura. Il mistero delle profondità marine è in rapporto con il

fatto che Grimes è in contatto sia con la natura sia con il mondo metafisico, ma è

incapace di esprimersi”.

L’opera

Peter Grimes viene concepita da Britten nell’esilio americano insieme a Peter Pears durante la II guerra mondiale e portata a termine al ritorno nel Regno Unito nel 1943. La fonte letteraria è un fosco racconto dello scrittore, medico e sacerdote George Crabbe, pubblicato nel 1810. Crabbe, un antesignano del realismo sociale, descrive crudamente la vita di un villaggio di pescatori, uno dei quali si rende colpevole dell’assassinio di tre mozzi. Britten e il suo librettista Montagu Slater, un poeta e scrittore dalla forte impronta realista e operaia,

trasformano il personaggio da un lato tagliando la morte del terzo ragazzo e lasciando aperta la responsabilità sulla morte dei primi due, dall’altro esaltando i caratteri romantici e fantastici di Grimes.

Peter Grimes

Teatro alla Scala

Opera in un prologo e tre atti

Libretto di Montagu Slater

tratto dal poema di George Crabbe

Musica di BENJAMIN BRITTEN

(Edizioni Boosey & Hawkes, Londra. Rappresentante per l’Italia Casa Ricordi,

Milano)

Nuova produzione Teatro alla Scala

Direttrice SIMONE YOUNG

Regia ROBERT CARSEN

Scene e costumi GIDEON DAVEY

Luci ROBERT CARSEN e PETER VAN PRAET

Video WILL DUKE

Coreografia REBECCA HOWELL

Mercoledì 18 ottobre 2023 ore 20 ~ turno Prime Opera

Sabato 21 ottobre 2023 ore 20 ~ turno G

Martedì 24 ottobre 2023 ore 20 ~ turno A

Venerdì 27 ottobre 2023 ore 20 ~ turno D

Lunedì 30 ottobre 2023 ore 20 ~ turno B

Giovedì 2 novembre 2023 ore 20 ~ turno C

www.teatroallascala.org