Milano Off Fringe Festival dal 25 settembre all’8 ottobre

Anche quest’anno il Milano Off Fringe Festival, sempre con la direzione artistica di Francesca Vitale e Renato Lombardo, fondatori delle Associazioni culturali Milano OFF e La Memoria del Teatro, rientra nelle attività che il Comune ha scelto tramite il bando “Milano è viva”, per la valorizzazione dei quartieri e la loro connessione in una rete diffusa. Con il sostegno quindi del Comune di Milano, e i patrocini del MIC, della Regione Lombardia e della Fondazione Cariplo e il patrocinio e la collaborazione dei Municipi 1, 2, 3, 4, 8, 9, il Festival porterà sul territorio spettacoli che vanno dalla prosa ai monologhi, dalle commedie al musical, ma anche focus e incontri, occasioni per parlare di musica, presentazioni di libri.

“Quest’anno ‘Milano è Viva’ prolunga l’estate fino al 31 ottobre, con iniziative che, come il Milano Off Fringe Festival, continuano a portare lo spettacolo in tutti i quartieri” ha affermato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. Dal centro alla periferia, nei vari quartieri della città, il ricco programma si svolgerà in 12 spazi performativi convenzionali e non convenzionali che hanno creato il loro cartellone scegliendo gli spettacoli da rappresentare tra quelli delle compagnie che sono state selezionate da una giuria tra le oltre 150 che hanno aderito al bando del MI OFF 23. Gli spettacoli andranno in scena dal giovedì alla domenica (28/29/30/01 e 05/06/07/08) con 3 opere al giorno (pomeriggio, preserale e serale) e con orari alternati in ciascuna delle location: Casa Museo Spazio Tadini, Isolacasateatro, Fabbrica di Lampadine, Aprés Coup, Tencitt Cantine piemontesi, Scuola Puecher, WOW Museo del Fumetto, Quarta Parete, Slow Mill, Società Umanitaria, le due sale di Imbonati 11 Art Hub. Il programma del Festival è inclusivo di diversi generi, le proposte spaziano dal Musical alla Clowneria di ultima generazione, dai monologhi ai divertissement multilingue e spettacoli in lingua inglese. Varie le tematiche, da quelle di evasione – come un decalogo della moglie perfetta o le stand up al femminile – a quelle sociali come il gioco d’azzardo, il valore del teatro nella realtà carceraria e l’interruzione di gravidanza, ma anche un thriller psicologico, omaggi a Monica Vitti e Billie Holiday, le peripezie di Odisseo, le variazioni su Mozart, l’emigrazione verso l’America nel dopoguerra.

Altri spazi coinvolti in eventi del Festival sono il Piccolo Teatro di Milano, l’Auditorium Cerri e il CAM Garibaldi. Qui si svolgerà l’OFF dell’OFF, che consiste nella proposta di spettacoli ed eventi offerti gratuitamente alla città. Nel programma sono coinvolte compagnie milanesi con i loro spettacoli/progetti culturali e nella sezione eventi si annoverano presentazioni di libri, concerti, lezioni aperte, focus con esperti del settore su argomenti di interesse sociale come la rieducazione carceraria e la ludopatia.Una importante novità riguarda Il Village, punto informativo e di incontro tra compagnie, operatori, turisti e dove si svolgono molte iniziative: speed dates, focus, workshop, concerti, eventi. Quest’anno, grazie a una importante partnership, la sede del Village sarà il Mercato Centrale Milano, spazio di riferimento sinergico per milanesi e turisti che amano il buon cibo, ma anche nutrirsi di cultura e di condivisione. Il Village, luogo vivo e vivace, sarà promotore di un variegato palinsesto di eventi e di attività gratuite, che riempirà gli spazi del Mercato. Il pubblico, tra una bontà e l’altra, sarà libero di godere delle iniziative del “Village OFF” e dell’intrattenimento giornaliero offerto da artisti e performer con alcune pillole dei loro show che saranno presentate due volte al giorno presso la “scala storica” della struttura.

Inoltre, Mercato Centrale Milano sarà sede della biglietteria centrale, dove sarà possibile acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli. Sempre a Mercato Centrale, il 27 settembre avrà luogo una grande festa per l’apertura del Festival.

L’appartenenza al World Fringe, il Network Mondiale dei Fringe, ha permesso al MI OFF di accrescere di anno in anno le partnership con importanti Festival internazionali, come Fringe Encore Series, Festival Off d’Avignon, Hollywood Fringe, Prague Fringe, Stockholm Fringe, Civil Disobedience, Gothenburg Fringe, Reikyavik Fringe, Azores Fringe, Colchester Fringe, Thessaloniki Fringe, Richmond Fringe, Dundee Fringe. Grazie a questo grande lavoro degli organizzatori, gli artisti e le compagnie che partecipano al Mi OFF, attraverso i premi selezioni assegnati da una giuria di qualità composta da direttori artistici, producer, critici teatrali, hanno l’opportunità di portare i loro spettacoli all’estero, finalizzando importanti scambi culturali. Tra le collaborazioni interne, quest’anno inizia una interessante sinergia con Area Zelig, tramite la condivisione di uno spettacolo di uno stand up comedian egiziano.