Esce dal coma il 23enne aggredito in zona Navigli a Milano

Il tunisino di 28 anni accusato di tentato omicidio per aver aggredito e lasciato incosciente un giovane italiano di 23 verrà ascoltato domani dal gip Angela Minerva, nel carcere di San Vittore a Milano. Il giovane aggredito è stato trovato e soccorso verso le 4 del mattino, in zona Navigli. Indotto in coma farmacologico, oggi è stato risvegliato e secondo lo staff medico le sue condizioni sono “in cauto ma progressivo miglioramento”. Il 28enne arrestato si era difeso raccontando agli agenti di aver visto l’italiano importunare una donna e, per questo, si era scagliato contro il 23enne. Un versione che non ha trovato conferme né dalle immagini delle telecamere della zona né da testimonianze. Intanto il pm di turno ha chiesto la convalida della custodia in carcere per il tunisino, il quale risulta con precedenti legati alle norme dell’immigrazione.