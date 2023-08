Sound of Lecco: sabato 9 settembre sul palco Dargen D’Amico

In programma sabato 9 settembre dalle 19 in centro città un nuovo grande appuntamento musicale coordinato da E507 Studio per il calendario eventi estivi dal Comune di Lecco.

A esibirsi sul palco di piazza Garibaldi sarà infatti Dargen D’Amico, uno dei più longevi e poliedrici artisti del panorama musicale italiano, cantautore e produttore discografico di successo, rapper e dj, ma anche noto personaggio televisivo, grazie alla partecipazione, in qualità di giudice, a X Factor Italia 2023. La data lecchese dell’artista segue l’esibizione in programma questo sabato a Roma al Circo Massimo dove l’artista sarà ospite dell’evento “Il Circo Max” di Max Pezzali con gli Articolo 31, Colapesce Dimartino, Gazzelle, Lazza, Paola & Chiara e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

Così l’assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo: “Lecco vuole essere una piazza musicale innovativa. Eventi per tutte le età, andando a toccare differenti gusti musicali, con un occhio particolare alla generazione Z. Sul palco di piazza Garibaldi saliranno artisti già consacrati a livello nazionale e altri emergenti, alcuni nati proprio nel nostro territorio. Pronti a ballare e a sentire il vero sound of Lecco”.

Il programma della serata prevede infatti esibizioni differenti con I Finnegans, Summit, Hey!Himalaya e Pierfrau a precedere Dargen e il dj set del collettivo lecchese SNPT a concludere la serata. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a venerdì 15 settembre. Evento a ingresso libero e gratuito, maggiori informazioni e aggiornamenti su soundoflecco.it.