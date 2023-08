In corso la tredicesima edizione del Festival LeAltreNote

E’ in corso, dopo aver preso il via lo scorso 25 luglio, la tredicesima edizione del Festival LeAltreNote, manifestazione ad ampio raggio in scena fino al 21 settembre con un fitto calendario di concerti, incontri e momenti di approfondimento. Decine di appuntamenti per un viaggio nella pluralità dell’espressione musicale in un intreccio di progetti e repertori, con protagonisti grandi artisti attivi nel panorama internazionale e giovani talenti. Un mosaico di proposte di musica da camera con passaggi anche nel mondo dell’opera, del jazz e del teatro musicale, con concerti diffusi tra le straordinarie montagne della Valtellina ed eventi anche in altre province.

L’edizione di quest’anno rientra nel programma triennale del Festival 2022-2024 dal titolo Harmonia Mundi, argomento intorno al quale si sviluppa la programmazione artistica in un crocevia di linguaggi del presente e del passato, specchio di un panorama creativo che vede in scena grandi solisti, ensemble di musica da camera e compagini orchestrali.

«L’edizione 2023 del Festival LeAltreNote – dichiara il direttore artistico Francesco Parrino – è la seconda contrassegnata dal tema triennale “Harmonia Mundi”, declinato quest’anno con il sottotitolo “Notturno”. Con questo si vuole sottolineare come la ricerca di una nuova armonia tra gli uomini e con la natura debba continuare e maggiormente intensificarsi nei momenti più bui della storia. La notte angosciante dell’oggi può essere trasformata dalla visionarietà dell’arte e della cultura in un poetico notturno preludio dell’aurora dello spirito collettivo. È con questo intento che gli eventi del Festival propongono quest’anno opere e temi al contempo esteticamente attraenti e intellettualmente stimolanti. La nostra speranza è che, alla fine del percorso festivaliero delineato in accordo con gli artisti invitati, i partecipanti siano gratificati dalla forza poetica delle opere e delle performance, e commossi dagli aneliti ideali e umanitari espressi da molti artisti e autori di tutto il mondo.»

Le due figure testimonial del Festival quest’anno sono la scrittrice e orientalista Grazia Marchianò e il musicista Peter-Lukas Graf.

Tanti i protagonisti della stagione che, in un vero e proprio omaggio alla musica da camera tra nuovi programmi, pagine note e rarità musicali, offrono una galleria di ricerche e progetti in luoghi di grande fascino: Filipe Quaresma (violoncello) Miguel Borges Coelho (pianoforte) Stefano Parrino (flauto) Francesco Parrino (violino), Carlo Balzaretti (pianoforte), l’Ensemble di fiati della Rovereto Wind Orchestra diretti da Andrea Loss, Marina Bruno (voce) Francesco Viglietti (voce) e Ensemble La Dirindina, Ensemble Artisti di Parma, Valerio Lopane (musicologo-narratore) Damiano Carissoni (pianoforte) e i cantanti Renata Campanella (soprano), Marzio Giossi (baritono) e Danilo Formaggia (tenore), il Kanejo Brass Quintet, Silvia Gira (violoncello) e Giorgio Trione Bartoli (pianoforte), Paola Quagliata e Fandujo, Akiko Kozato (mezzosoprano) e Walter Lupi (chitarra), il Quartetto Eos, l’Orchestra Giovanile Classica della Provincia di Sondrio diretta da Elia Senese, Elisabetta Lombardi (mezzosoprano) e Cinzia Pennesi (pianoforte), Ottetto Masterbrass, Silvia Del Zoppo (musicologa), Thomas Scardoni (organo), Yuko Boverio (soprano), Jacopo Morini (saxofono) e l’Orchestra LaRossini diretta da Stefano Boverio, Luca Magni (flauto) e Mariella Mochi (organo), Mascoulisse Quartet, Marta Pistocchi (violino e voce) e Pierangelo Frugnoli (chitarra), il Kvartet Flauta Image, Umberto Scida (attore) con il Trio Eccentrico, Quintetto di Trombe del Friuli Venezia Giulia, Eunmi Park e Umberto Ruboni (pianoforte), Lorenzo degl’Innocenti (voce recitante) con il Quartetto Mythos, Silvia Felisetti (soubrette), Alessandro Brachetti (brillante), Renata Campanella (soprano) e Stefano Giaroli (pianoforte), Giuseppe Trabucchi (clarinetto) e Davide Ambrosini (chitarra), Peter-Lukas Graf (flauto), Roberta Cervi (giornalista), Dario Bonuccelli (pianoforte), Rocco Parisi (clarinetto), Lorenzo Martelli (clarinetto) Elia Bulgheroni (pianoforte), l’Ensemble La Selva, il Trio Albatros, I virtuosi dell’Accademia di San Giovanni diretti da Antonmario Semolini, l’Ensemble Barocco “Vivaldi”.

L’intenso calendario del Festival è arricchito dai concerti dei giovani musicisti che negli anni si sono segnalati alla Masterclass organizzata dall’Associazione. Si esibiranno al Festival i solisti Raffaele Minervino, flauto, Simone Cereda, pianoforte, Lorenzo Martelli clarinetto, Elia Bulgheroni, pianoforte, Samuele Bordoni, pianoforte, Marina Onidi, flauto, il Quartetto di flauti LeAltreNote e il Quartetto di violini LeAltreNote.

Dal 31 agosto al 2 settembre va in scena a Valdidentro anche il Festival dei Giovani, l’evento che LeAltreNote dedica ai più giovani che prendono poi parte nel cartellone del Festival.

Anche quest’anno non mancano le consuete conferenze sul tema scelto come filo rosso della programmazione, coinvolgenti momenti di approfondimento e di dialogo con figure di studiosi e personalità nel mondo della musica e della cultura. Si comincia mercoledì 30 agosto con la conferenza musicale A musical journey con Laura Patrizia Rossi, esponente dell’editoria musicale (Valdidentro, Centro Polifunzionale Rasin, ore 16) e a seguire, sempre con sede al Centro Polifunzionale Rasin di Valdidentro, La medicina delle arti al servizio concreto degli artisti con Gianluca Gucciardo, medico e studioso nell’ambito della medicina delle arti (31 agosto, ore 11) e Backstage, incontro con Peter-Lukas Graf a cura della giornalista e scrittrice Roberta Cervi (31 agosto, ore 21).

L’ultimo incontro è giovedì 21 settembre alle 18 presso la Fondazione AEM di Milano con la conferenza Montagna, cambiamenti climatici, antropologia a cura dell’antropologa Elisabetta Dall’Ò in collaborazione con Fondazione AEM e Legambiente Lombardia.

PROGRAMMA

mercoledì 9 agosto – Livigno, Laghetto del Luigion – ore 16.00

OTTETTO MASTERBRASS

giovedì 10 agosto – Teglio, Chiesa di Sant’Eufemia – ore 21.00

SILVIA DEL ZOPPO musicologa

FRANCESCO PARRINO violino THOMAS SCARDONI organo

venerdì 11 agosto – Villa di Tirano, Auditorium – ore 21.00

YUKO BOVERIO soprano JACOPO MORINI Saxofono

ORCHESTRA LAROSSINI

STEFANO BOVERIO direttore

sabato 12 agosto – Albosaggia, Chiesa di Santa Caterina – ore 21.00

LUCA MAGNI flauto MARIELLA MOCHI organo

domenica 13 agosto – Bianzone, Piazza Vanoni – ore 18.00

lunedì 14 agosto – Stelvio, Terrazza Livrio – ore 11.00

MASCOULISSE QUARTET

mercoledì 16 agosto – Aprica, Auditorium – ore 21.00

MARTA PISTOCCHI violino e voce PIERANGELO FRUGNOLI chitarra

giovedì 17 agosto – Tresivio, Santuario della Santa Casa Lauretana – ore 21.00

KVARTET FLAUTA IMAGE

venerdì 18 agosto – Valdidentro, Ferriere Corneliani – ore 21.00

sabato 19 agosto – Piateda, Cornello – ore 18.00

UMBERTO SCIDA attore

TRIO ECCENTRICO flauto, clarinetto e fagotto

domenica 20 agosto – Valdidentro, Rifugio Dosdè – ore 11.30

QUINTETTO DI TROMBE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

lunedì 21 agosto – Bormio, Chiesa del S. Crocifisso – ore 21.00

QUARTETTO MYTHOS

martedì 22 agosto – Poschiavo, Museo di Casa Console – ore 20.30

EUNMI PARK E UMBERTO RUBONI pianoforte

mercoledì 23 agosto – Livigno, Chiesa di Santa Maria Nascente – ore 21.00

giovedì 24 agosto – Bianzone, Santuario della Madonna del Piano – ore 21.00

LORENZO DEGL’INNOCENTI voce recitante

QUARTETTO MYTHOS flauto, violino, violoncello e pianoforte

venerdì 25 agosto – Bormio, Hotel Miramonti – ore 16.00

venerdì 25 agosto – Lovero, Chiesa di Sant’Alessandro – ore 21.00

QUARTETTO DI FLAUTI LEALTRENOTE

sabato 26 agosto – Valfurva, Casa del Parco Nazionale dello Stelvio – ore 21.00

SILVIA FELISETTI soubrette ALESSANDRO BRACHETTI brillante

RENATA CAMPANELLA soprano STEFANO GIAROLI pianoforte

domenica 27 agosto – Valdidentro, Chiesa di San Gallo – ore 21.00

GIUSEPPE TRABUCCHI clarinetto DAVIDE AMBROSINI chitarra

lunedì 28 agosto – Valfurva, Auditorium – ore 21.00

RAFFAELE MINERVINO flauto LORENZO MARTELLI clarinetto

ELIA BULGHERONI e SIMONE CEREDA pianoforte

martedì 29 agosto – Valdisotto, Auditorium – ore 21.00

mercoledì 30 agosto – Valdidentro, Centro Polifunzionale Rasin – ore 16.00

LAURA PATRIZIA ROSSI editoria musicale

mercoledì 30 agosto – Valdidentro, Centro Polifunzionale Rasin – ore 21.00

EUNMI PARK & UMBERTO RUBONI pianoforti

giovedì 31 agosto – Valdidentro, Centro Polifunzionale Rasin – ore 11.00

GIANLUCA GUCCIARDO medico e studioso di medicina delle arti

giovedì 31 agosto – Valdidentro, Centro Polifunzionale Rasin – ore 21.00

PETER-LUKAS GRAF flauto FRANCESCO PARRINO violino

ROBERTA CERVI giornalista e scrittrice

venerdì 1 settembre – Valdidentro, Centro Polifunzionale Rasin – ore 21.00

I VIOLINI DE LEALTRENOTE

STEFANO PARRINO flauto SAMUELE BORDONI pianoforte

sabato 2 settembre – Valdidentro, Centro Polifunzionale Rasin – ore 21.00

PETER LUKAS GRAF, RAFFAELE MINERVINO, MARINA ONIDI flauto

DARIO BONUCCELLI, SIMONE CEREDA, ELIA BULGHERONI pianoforte

ROCCO PARISI clarinetto LUCA TRABUCCHI chitarra DANIELE BOGNI violoncello

domenica 3 settembre – Tresivio, Santuario della Santa Casa Lauretana – ore 21.00

ENSEMBLE LA SELVA

FRANCESCO DIVITO sopranista CAROLINA PACE flauto MICHELE CARRECA tiorba

mercoledì 6 settembre – Alessandria, Auditorium Pittaluga – ore 18.30

TRIO ALBATROS flauto, violino, pianoforte

giovedì 7 settembre – Edolo, Chiesa di Santa Maria Nascente– ore 21.00

QUARTETTO MYTHOS flauto, violino, violoncello e pianoforte

domenica 10 settembre – Castione Andevenno, Auditorium Leone Trabucchi – ore 21.00

RENATA CAMPANELLA soprano MARZIO GIOSSI baritono DANILO FORMAGGIA tenore

DAMIANO CARISSONI pianoforte

sabato 16 settembre – Chieri, Chiesa di San Domenico – ore 21.00

FRANCESCO PARRINO violino STEFANO PARRINO flauto

I VIRTUOSI DELL’ACCADEMIA DI SAN GIOVANNI

ANTONMARIO SEMOLINI direttore

domenica 17 settembre – Vigevano, Museo Nazionale Della Lomellina – ore 18.00

ENSEMBLE BAROCCO “VIVALDI”

giovedì 21 settembre – Milano, Fondazione AEM – ore 18.00

ELISABETTA DALL’Ò docente universitaria