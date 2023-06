Milano Latin Festival torna ad Assago dal 30 giugno al 29 luglio

Ci siamo quasi: mancano meno di due settimane all’apertura di quello che per i milanesi è l’evento dell’estate per antonomasia, il Milano Latin Festival, che dal 30 giugno al 29 luglio porterà ad Assago nel Parcheggio ATM di viale Milanofiori i migliori artisti del mondo latino-americano. Non c’è mai stato un calendario così ricco, concentrato in così pochi giorni, perché quest’anno il Festival durerà soltanto un mese. Porterà inoltre la cultura del mondo latino, la musica, i balli, la cucina, i colori e le atmosfere tipiche di quei Paesi lontani che ci fanno sognare. “Non ci ha fermato il lockdown, non ci ha fermato la grave crisi economica che attanaglia il settore, rischia di farlo la malaburocrazia. Ma nonostante i problemi burocratici – ha concluso Fabio Messerotti – è con grande speranza e soprattutto con il nostro consueto, enorme entusiasmo, che ci accingiamo a dare il via a questo nuovo appuntamento col Festival Latino, che il 1° luglio spegnerà virtualmente le sue 31 candeline”. Ed è con lo stesso grande entusiasmo che i milanesi di qualunque nazionalità – e non solo i milanesi! – si apprestano ad attraversare quella famosa porta che, “trasporta” da Milano ai Caraibi, senza lasciare la città. Un’edizione, questa del 2023, ridotta come durata – soltanto un mese, dal 30 giugno al 29 luglio – ma estremamente concentrata e ricca di eventi musicali e di ballo.

Per chi ama il ballo, ci saranno quattro piazze ‘a tema’ aperte tutte le sere:

piazza Cuba (dedicata principalmente alla salsa), piazza Santo Domingo (dedicata alla

bachata e il merengue), piazza Urban (dedicata a reggeaton e dembow) e l’area

palco/terrazza della Ticketmaster Arena. Le diverse piazze saranno animate da dj e gruppi di ballerini esperti pronti a coinvolgere tutti i presenti col loro entusiasmo. Il MLF2023 sarà un’edizione tutta da gustare e vivere ballando al passo di salsa, bachata, reggaeton. Ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le età.

Il calendario dei concerti della Ticketmaster Arena, dove saliranno i big della musica latina:

Venerdì 30 giugno – Romeo Santos

Domenica 2 luglio – Ricardo Montaner

Giovedì 6 luglio – Joe Veras e Toño Rosario

Venerdì 7 luglio – Arcangel

Sabato 8 luglio – Gente de Zona

Domenica 9 luglio – Lali

Martedì 11 luglio – J Balvin

Giovedì 13 luglio – Prince Royce

Sabato 15 luglio – Nicky Jam e Manuel Turizo

Domenica 16 luglio – Los 4 e Grupo Extra

Giovedì 20 luglio – Ozuna

Venerdì 21 luglio – Tito Nives

Sabato 22 luglio – Enanitos Verdes

Domenica 23 luglio – Jowell & Randy e Nengo Flow

Giovedì 27 luglio – Anuel

Venerdì 28 luglio – Mimy & Toni Succar

Sabato 29 luglio – Bartola e Josimar (Perù)

Per gli appassionati di cucina etnica nell’area food saranno presenti un ristorante argentino e una variegata offerta di degustazioni di street food, chiringuitos, caffetteria e gelateria, disco & cocktail bar che porteranno alla scoperta della cultura gastronomica dell’America Latina e dei Caraibi. Una gastronomia ricca che parte da un’esperienza secolare, nata dall’incontro della civiltà precolombiana con le tradizioni europee ed africane.

o Ristorante Argentino

o Degustazione Brasile

o Degustazione Venezuela

o Degustazione Ecuador

o Degustazione Peru

o Degustazione Santo Domingo

o Churros

o Gelateria Andina

Insomma, un viaggio davvero unico per conoscere tanti diversi aspetti di culture diverse

dalla nostra, senza muoversi da Milano. Infine, per coinvolgere sempre di più anche i media italiani e stranieri, si svolgerà la quarta edizione del Festival dei Giornalisti.