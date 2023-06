Tornano “AriAnteo” e “Anteo nella città“, le rassegne di cinema all’aperto che da giugno a settembre illuminano le serate milanesi offrendo al pubblico una programmazione en plein air ricca e diversificata. La programmazione estiva organizzata da Anteo inizia domani, venerdì 16 giugno, presso la storica arena del Chiostro dell’Incoronata con la programmazione di “Mon Crime – La colpevole sono io” di F. Ozon, “una commedia anni ’30 sul trionfo della sorellanza” e “Air” – la storia del grande salto di e con B. Affleck., che racconta la rivoluzionaria partnership tra un giovane giocatore di basket (Michael Jordan) e Nike. “’Milano è viva’ porta con sé anche quest’anno ‘AriAnteo’, la ormai tradizionale rassegna di cinema all’aperto che animerà l’estate cittadina non solo con le proiezioni sul grande schermo, ma anche con una serie di iniziative collegate: musica, feste, anteprime con registi e attori, per un programma di spettacolo ampio, multidisciplinare e inclusivo – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. Oltre alle tre arene stabili di ‘AriAnteo’ in Fabbrica del Vapore, Chiostro dell’Incoronata e Citylife, il cinema itinerante di ‘Anteo nella città’ raggiungerà molte zone dei quartieri cittadini, in modo da assicurare su tutto il territorio un’offerta cinematografica di qualità.



AriAnteo Chiostro dell’Incoronata è la storica arena situata presso Chiostro della Chiesa di Santa Maria Incoronata in via Milazzo, a due passi da Anteo Palazzo del Cinema. Il 20 giugno Il Terzo Segreto di Satira presenta il proprio lavoro Domino 23 – Gli ultimi non saranno i primi, le prime visioni, tra cui l’attesissimo Indiana Jones e il Quadrante del Destino di James Mangold nelle serate del 28 e 29 giugno e 1 e 2 luglio.

Ad arricchire ulteriormente la programmazione due serate a cura di LongTake, la cui redazione introdurrà la proiezione di Decision to Leave di Park-Chan Wook il 10 luglio e di Toro Scatenato di Martin Scorsese (versione restaurata) il 18 luglio. Il 9 luglio, infatti, il Chiostro dell’Incoronata si illumina con la proiezione del film cult di John Landis, Animal House, in versione originale con sottotitoli in italiano. Ma non è tutto: in occasione della proiezione, AriAnteo organizza un imperdibile “toga party”. Il pubblico è invitato a presentarsi in toga affinché, dopo il film, possa scatenarsi per una serata con dj set in cuffia. Il biglietto, comprensivo di film, drink di benvenuto e silent party, è in vendita al prezzo di € 10. La nuova arena AriAnteo a CityLife, in collaborazione con SmartCityLife, accende il suo schermo il 21 giugno per proseguire fino al 22 settembre. La programmazione è costellata da grandi titoli in prima visione: Elemental di Peter Sohn, il nuovo lungometraggio targato Disney-Pixar e ambientato a Element City, popolata da cittadini appartenenti ai 4 elementi essenziali, ovvero fuoco, acqua, terra e aria (25 giugno); Indiana Jones e il Quadrante del Destino di James Mangold, presentato al Festival di Cannes e finalmente sul grande schermo in prima visione nelle serate del 28 e 30 giugno e 1 e 2 luglio; Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno di Christopher McQuarrie, l’ottavo capitolo della saga d’azione con Tom Cruise protagonista (12 e 15 giugno) e l’attesissimo Barbie di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken (20, 22 e 23 giugno). AriAnteo torna in Fabbrica del Vapore, grazie alla collaborazione con Fabbrica del Vapore e Municipio 7, con la programmazione dei più grandi film dell’ultima stagione a partire dal 27 giugno.

Ritorna per il terzo anno consecutivo, anche “Anteo nella città”, il cinema itinerante che dal 15 giugno al 6 settembre attraverserà i municipi milanesi. Una programmazione di cinema di qualità “su quattro ruote” per raggiungere zone talvolta escluse da un’offerta culturale di cinema e audiovisivo e per restituire alle piazze la veste di luogo di incontro, aggregazione e condivisione. Il furgone Anteo nella città viaggerà per la città partendo da piazza Wagner (15 giugno – 22 giugno) con un proiettore 2k, 200 sedie e un maxischermo. L’audio è trasmesso in cuffia per permettere il normale svolgersi delle consuetudini cittadine senza arrecare disturbo a chi non parteciperà alla proiezione. I prezzi sono popolari, il biglietto ha un costo di 5 euro (4 euro il ridotto) ed è prevista una biglietteria in loco.

Anteo nella città coinvolge tutti i Municipi:

15 giugno – 22 giugno | Parrocchia Wagner | MUNICIPIO 7

23 giugno – 02 luglio | Cooperativa Labriola | MUNICIPIO 8

3 luglio – 13 luglio | Anfiteatro Martesana | MUNICIPIO 2

14 luglio – 21 luglio | Casa Jannacci | MUNICIPIO 5

22 luglio – 31 luglio | Villa Litta | MUNICIPIO 9

1 agosto – 10 agosto | Piazza Anita Garibaldi | MUNICIPIO 7

18 agosto – 27 agosto | Barrio’s | MUNICIPIO 6

28 agosto – 6 settembre | Piazza Leonardo Da Vinci | MUNICIPIO 3

INFORMAZIONI GENERALI ARIANTEO 2023

Biglietti

Intero / € 7,50

Ridotto / € 5,50

Ridotto Amici del Cinema / € 4,50

Tessera abbonamento a 10 spettacoli / € 39

Biglietti acquistabili preferibilmente online su www.spaziocinema.info o presso le casse del cinema e delle arene. Le proiezioni iniziano tra le 21.30 e le 21.45. L’orario di inizio del film è indicativo: il film comincia non appena le condizioni di luce sono ottimali per la proiezione. In caso di pioggia: In caso di pioggia prima dell’inizio del film o entro la prima metà del film, il biglietto di ingresso acquistato sarà valido per qualsiasi altra proiezione di AriAnteo.