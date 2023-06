Domenica 18 giugno, BAM – Biblioteca degli Alberi Milano celebra l’arrivo della stagione estiva con Hello Summer!, un’intera giornata ricca di attività, come sempre gratuite e aperte a tutti. Hello Summer! si apre alle ore 8.00 con BAM Yoga Open Air. A seguire prendono il via le diverse esibizioni musicali della mattina che vedranno coinvolti i giovani musicisti del Conservatorio G. Verdi di Milano: dalle 9.00 alle 10.00 in Area Frassini è prevista una Colazione con Arpista e dalle 10.00 alle 12.00 musica in quartetto nelle diverse aree del parco con performane contemporanee al confine tra musica classica e klezmer che faranno vibrare il parco. Dalle 12.00 alle 13:30, è invece il turno della rinomata Banda d’Affori per un’esibizione tra le promenade di BAM, in occasione del suo 170° Anniversario. Confermati anche per la festa d’estate gli appuntamenti dedicati al giardinaggio e alla cura del verde, declinati per quest’occasione in chiave musicale: si inizia con BAM Workshop Adults Maestro Giardiniere alle 10.00, che vede i partecipanti cimentarsi nelle operazioni di preparazione, piantumazione e manutenzione delle piante all’interno del vivaio di BAM. Dalle 10.00 alle 18.00 nel giardino De Castillia ha luogo il BAM Workshops Kids&Adults Le Ali della Libellula, un’azione partecipata, che coinvolge i bambini e le loro famiglie nella realizzazione di una scultura aerea sonora con materiali di recupero. Tra le attività open-air, torna anche per questa edizione dalle 15:30 alle 17:30 “L’Isola S…boccia”, il classico torneo di bocce aperto a grandi e piccini. Hello Summer! prosegue con le performance sonore che vedranno esibirsi altre due realtà prestigiose nel panorama musicale giovanile di Milano: dalle ore 16:30 alle 18:30, è il momento dedicato al jazz, in collaborazione con Fondazione Milano e la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, con due diverse esibizioni di trii e quartetti. La prima in Area Betulle a cura di Bergamini Quartet e M.M. S. Trio; la seconda in Area Meli a cura di Lavagna Quartet e Martinelli Trio. Sempre in Area Meli, dalle 18:30 alle 19.00, l’Accademia Teatro alla Scala porta l’opera lirica nel parco con Canto Lirico, che vede protagonista le più celebri arie d’opera italiane e internazionali. Hello Summer! si conclude al tramonto con il concerto di Samuel, frontman dei Subsonica, affiancato dai Bandakadabra, che si esibiscono nell’area Meli a partire dalle 20.30 in una miscela esplosiva di fiati e elettronica.

Tutti gli appuntamenti del palinsesto culturale di BAM sono sempre gratuiti su registrazione e per la Green Community dei BAM Friends sono previsti posti riservati, nonchè la possibilità di partecipare a una estrazione per vincere biglietti omaggio per il prestigiosissimo Sziget Festival. Per info su tutto il programma culturale e prenotazioni su www.bam.milano.it