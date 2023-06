Promosso da Lugano Region, con il patrocinio della Città di Lugano, anche quest’anno Summer Jamboree on the Lake 2023 farà risuonare il cuore della Svizzera italiana con il Rock’n’Roll più sfrenato. Non mancherà dunque l’energia contagiosa di sempre, marchio di fabbrica del Festival nato a Senigallia 23 anni fa, ormai considerato punto di riferimento europeo per tutti gli amanti del genere. Un appuntamento imperdibile, per gli appassionati, che non mancheranno di raggiungere la vicina Lugano. Dopo il successo la prima edizione “on the lake” del 2022 che ha richiamato migliaia di appassionati da ogni parte della Svizzera, della Lombardia e da molti Paesi d’Europa l’“Hottest Rockin’ Holiday on Earth” è quindi pronta a superarsi.

Il Summer Jamboree on the Lake 2023 sarà una quattro giorni di grandi concerti ad ingresso gratuito, distribuiti nei due palchi di Piazza Riforma e Boschetto Ciani, ma non solo, tanti Record Hop con DJs internazionali dal mattino a notte inoltrata accompagneranno i partecipanti in un gioioso viaggio nel tempo. Un ricercato Vintage Market accoglierà il pubblico in Piazza Manzoni, con espositori selezionati di abbigliamento vintage, scarpe, accessori, oggettistica e riproduzioni, modernariato, memorabilia da collezione ed un Barber shop. Aree street food & beverage in Piazza Manzoni e a Parco Ciani.

Si aggiungeranno tanti altri eventi e progetti pensati per rendere omaggio ad un’epoca straordinaria e ispiratrice, come il Car park per auto americane pre 1969 sul Lungolago. E ancora, tantissimi spazi dedicati al ballo: tra lezioni gratuite per imparare a muovere i primi passi e immergersi nelle danze Swing e Rock’n’Roll e il Summer Jamboree on the Lake Dance Camp, una full immersion dedicata all’apprendimento dei balli Swing e Rock’n’Roll con alcuni tra i migliori ballerini della scena Swing e Rock’n’Roll internazionale, quali Vincenzo Fesi (ITA), Moe Sakan (JAP), Simona Pogosian (LT), Sandy Lewis (USA), Martí Gasol (ES), Francesco Pezzo (ITA).

A presentare il festival quest’anno, due artisti eccezionali, già padroni di casa del Summer Jamboree 2022 di Senigallia: il performer e coreografo Russel Bruner (USA), e la pioniera del Bump&Grind in Italia, Bianca Nevius (ITA). Russel e Bianca saranno anche i protagonisti di un seducente e ironico Burlesque Show a notte inoltrata sul palco di boschetto Ciani (ingresso gratuito).

Al microfono di Radio Lombardia il direttore del festival, Angelo Di Liberto