Nel fine settimana di sabato 17 e domenica 18 giugno 2023 in Lombardia si accenderanno i riflettori sulla civiltà dei “Longobardi in Italia” grazie alla concomitanza di due eventi, organizzati dell’Associazione Italia Langobardorum: l’inaugurazione della mostra “Toccar con mano i Longobardi“, allestita presso il Monastero di Cairate (Va), e la terza tappa del viaggio digitale #LongobardExperience con focus sulla località di Castelseprio-Torba (Va), che ospita uno dei sette gruppi monumentali costituenti il sito seriale Unesco “I Longobardi in Italia: i luoghi del potere (568-774 d.C.)”. La mostra, ad ingresso libero, verrà inaugurata sabato 17 giugno alle ore 16.00 presso il Monastero di Cairate, struttura monastica benedettina tra le più antiche della Lombardia, alla presenza di Danilo Chiodetti, Presidente dell’Associazione Italia Langobardorum e assessore alla Cultura di Spoleto, Emanuela Daffra, direttrice della Direzione Regionale Musei della Lombardia, Sara Matilde Masseroli, direttrice del Parco Archeologico e Antiquarium di Castelseprio, Silvano Martelozzo, Sindaco di Castelseprio, Rolando Squizzato, Vicesindaco di Gornate Olona, Anna Pugliese e Cristina Luoni, Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Cairate, e Mauro Canavesi, presidente della Pro Loco di Cairate. L’esposizione, che prevede un percorso tattile e una gamma differenziata di opzioni di fruizione capaci di facilitarne la comprensione, assicurando a tutti un’esperienza multisensoriale ottimale, si prefigge di far conoscere la straordinarietà e la complessità del sito seriale UNESCO della civiltà longobarda proponendo ai visitatori sette modellini tridimensionali in scala dei monumenti architettonici più rappresentativi del sito seriale longobardo affiancati da sette modellini relativi alle aree in cui sono situati i monumenti, per permettere l’esplorazione tattile dei loro contesti di provenienza.

Sempre nel pomeriggio di sabato 17 giugno, alle ore 15.30, è previsto il momento di apertura della due giorni dedicata alla #Longobard Experience , una serie di eventi lanciati in partnership da IgersItalia e dall’Associazione Italia Langobardorum con il proposito di raccontare, attraverso gli strumenti digitali del web e dei social, le testimonianze della civiltà dei Longobardi in Italia, intesa come momento di sintesi tra l’eredità romano-classica e il nuovo apporto della cultura germanica nel periodo di passaggio dall’esperienza imperiale romana all’alto Medioevo. Dopo il ritrovo dei partecipanti, previsto alle ore 15.30 presso il monastero di Cairate, e i saluti delle autorità, rappresentate da Danilo Chiodetti, presidente dell’Associazione Italia Langobardorum e assessore alla Cultura di Spoleto, Silvano Martelozzo, sindaco di Castelseprio, e Rolando Squizzato, Vicesindaco di Gornate Olona, l’incontro proseguirà alle ore 16.00 con il momento inaugurale della mostra “Toccar con mano i Longobardi” e alle ore 18.00 con la visita del monastero di Torba. L’indomani, domenica 17 giugno, è in programma a partire dalle ore 9.30 la visita guidata al Parco Archeologico di Castelseprio, all’Antiquarium, alla chiesa di Santa Maria Foris Portas e agli scavi, attività rientranti nelle Giornate Europee dell’Archeologia.