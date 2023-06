Best Movie Comics & Games arriva a Milano il 10 e 11 giugno

Arriva a Milano sabato 10 e domenica 11 giugno Best Movie Comics & Games, vera e propria fiera della cultura pop per un intero fine settimana dedicato a cinema, serie tv, fumetti, cosplay, games e anteprime per tutti gli appassionati. Sarà Superstudio Più ad ospitare l’evento in un’area di oltre 10.000 metri quadrati. Tra i nomi più attesi, la star internazionale Hafþór Júlíus Björnsson, ovvero “la Montagna” di Game of Thrones, che incontrerà il pubblico in diversi appuntamenti dedicati alla serie e alla sua carriera. Ricco il parterre di ospiti che riceveranno i Best Movie Award, i premi assegnati da Best Movie a personalità del mondo dello spettacolo che si sono distinte nel corso dell’anno. A essere premiati come Miglior Interprete Femminile e Maschile dell’anno saranno Margherita Mazzucco e Lorenzo Zurzolo. Non potevano ovviamente mancare le star della serialità made in Italy ovvero il cast di Mare Fuori, che riceverà il Best Movie Award per la Miglior Serie Italiana alla presenza del regista Ivan Silvestrini e di Francesco Panarella, Enrico Tijani, Serena Codato e Vincenzo Ferrera. Ospite d’onore sarà Cristina D’Avena, che ritirerà il Best Movie Icon Award e intratterrà il pubblico con un incontro dedicato alla sua carriera e un mini-live dei suoi strepitosi successi. Riceveranno il Best Movie Award anche Gianluca Gazzoli e Chiara Fabiano (doppiatrice classe 2004 ha prestato la voce a personaggi i come Eleven di Stranger Things e Mercoledì Addams nella serie Netflix creata da Tim Burton, premiata proprio come miglior doppiatrice).

Ma saranno presenti anche Zerocalcare, con un panel dedicato a Questo mondo non mi renderà cattivo (disponibile su Netflix dal 9 giugno) e Roberto Recchioni che con Michele Masiero, presenterà l’attesissimo crossover tra Dylan Dog e Batman, in uscita a fine giugno. E ancora dal mondo del fumetto arriva a Best Movie Comics & Games Leo Ortolani, il creatore di Rat-Man, nonché autore tra i più amati in Italia, con un panel dedicato al rapporto tra le sue tavole e il cinema, a cui interverrà anche l’attore Nicola Nocella. Al mondo della nona arte e della letteratura sarà dedicato un intero spazio nella nuova Comics Arena, che ospiterà incontri oltre che sessioni dedicate ai firmacopie e meet&greet con gli autori. Tra gli ospiti: Claudio Sciarrone, Claudio Chiaverotti, Elena Di Cioccio, Paolo Bacilieri, Mara Cerri e Simone Tempia, l’autore di Vita con Lloyd.

Il programma di Best Movie Comics & Games ospiterà inoltre due imperdibili anteprime. Si parte sabato 10 con The Flash, il film sul Supereroe DC diretto da Andy Muschietti e interpretato da Ezra Miller. Domenica 11 sarà invece la volta dell’anteprima dei primi episodi di Bargain, miniserie made in Corea che segue un gruppo di sconosciuti intrappolati in un motel, in arrivo prossimamente su Paramount+, e già premiata a Cannes. Per gli spettatori più giovani, e non solo, ci sarà uno Special Screening di Super Mario Bros. – Il film, che sarà presentato assieme a dei contenuti speciali e inediti. A impreziosire lo spazio del Best Movie Comics & Games sono anche alcune mostre per tutti gli amanti dell’arte pop: I mille volti di una storia, dedicata all’icona di Diabolik e realizzata in collaborazione con Astorina in occasione del 60° anniversario di Eva Kant, e una mostra su Mazinga, organizzata dalla Scuola del Fumetto di Milano, che celebra il 50° anniversario della saga del Grande Mazinga.