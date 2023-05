Martedì 30 maggio, alle ore 21, l’Aula consiliare di Palazzo Marino si trasformerà in palcoscenico per ospitare lo spettacolo “Giacomo (Matteotti) … io il mio discorso l’ho fatto”, rappresentazione teatrale che mette a confronto due degli interventi del deputato socialista in Parlamento: quello del 31 gennaio 1921 e quello del 30 maggio 1924, l’ultima seduta a cui Matteotti partecipò prima di essere assassinato dai sicari fascisti. “Il 30 maggio di 99 anni fa Giacomo Matteotti teneva il suo ultimo discorso alla Camera dei deputati – ricorda la Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi -, un intervento di denuncia, certamente non l’unico da parte sua, delle violenze perpetrate dai fascisti e dei brogli da loro commessi alle ultime elezioni. Per quel discorso, per il suo impegno politico in favore di braccianti e lavoratori e per la sua forte opposizione al fascismo, Matteotti pagò con la vita. Rievocare quelle parole, la sua figura e il suo assassinio, è uno di quegli esercizi storici, politici e morali che fanno bene alla coscienza civica di ogni cittadino democratico e antifascista. Oggi come ieri“.

Spettacolo Palazzo Marino 1 su 2

Tra i banchi dell’emiciclo di Palazzo Marino verranno riproposti i discorsi di Matteotti nella loro terrificante verità. La realizzazione dello spazio scenico è di Filippo Sarcinelli, i costumi di Giuseppe Avallone, l’ideazione, il coaching, la regia e le luci di Gianpiero Borgia. Coproduzione di TB e Artisti Associati Gorizia. Ingresso gratuito su prenotazione all’indirizzo memoria@comune.milano.it fino ad esaurimento posti. La disponibilità del posto in sala verrà confermata via e-mail. Sarà comunque possibile seguire la diretta streaming dello spettacolo sulla WebTvRadio del Comune di Milano.

Casa della Memoria

L’iniziativa è preceduta dall’incontro dal titolo “Giacomo Matteotti”, organizzato presso la Casa della Memoria, in via Confalonieri 14, lunedì 29 maggio alle ore 18.

Parteciperanno: Elena Buscemi, Presidente del Consiglio comunale di Milano; Alberto Martinelli, Presidente di Casa della Memoria; Nicola Del Corno, Professore di Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, Università degli Studi di Milano; Gianpiero Borgia e Elena Cotugno, regista e attrice dello spettacolo “Giacomo (Matteotti)”; Roberto Cociancich, Associazione The Mill; Daniela Mainini, Centro Studi Grande Milano; Franco D’Alfonso, Centro Studi Circolo Caldara; Sergio Scalpelli, Centro Brera.