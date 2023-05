L’orchestra sinfonica di Milano compie 30 anni

L’Orchestra sinfonica di Milano si prepara a inagurare la trentesima stagione e festeggia il traguardo con un festival dedicato a Gustav Mahler: tre settimane intere, dal 22 ottobre al 13 novembre 2023, con l’integrale delle Sinfonie e dei Lieder per orchestra del compositore boemo. Il palinsesto della prossima stagione, al via dall’autunno è stato presentato stamane. Presenti anche il sindaco Giuseppe Sala e il presidente della Regione Attilio Fontana. Oltre al festval Mahler ci saranno 26 programmi, affiancati dalle numerose rassegne collaterali come 7 appuntamenti per “Crescendo in Musica”, 4 per “Musica da Cameretta”, 3 concerti dell’Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano, 3 Concerti Ristretti, 6 appuntamenti della rassegna “POPs”, 3 per la rassegna “Musica & Scienza” e 7 concerti di Musica da Camera al Teatro Gerolamo. In altre parole, per 133 volte in una stagione la Fondazione aprirà le sue porte al pubblico. Il Festival Mahler è “un progetto finora mai eseguito in Italia: l’esecuzione di tutte le Sinfonie ed i Cicli liederistici coinvolgendo le grandi Orchestre Sinfoniche Italiane, per la prima volta tutte insieme per un progetto sinfonico”, ha affermato il direttore Generale e Artistico della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, Ruben Jais. Al Festival concorrono 10 orchestre italiane: la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia guidata da Manfred Honeck, l’Orchestra Spira Mirabilis, l’Orchestra I Pomeriggi Musicali diretta da James Feddeck, l’Orchestra Regionale della Toscana insieme all’Orchestra Giovanile Italiana dirette da Markus Stenz, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai con Robert Treviño sul podio, l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona sotto la direzione da Marco Angius, l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento sotto la bacchetta da Ottavio Dantone e la Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Omer Weir Wellber. “Siamo grati ed orgogliosi di poter condividere le nostre celebrazioni con queste importanti realtà musicali italiane che hanno voluto essere presenti per il nostro Festival Mahler”, continua il Direttore Jais.



Ambra Redaelli, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi ha invece sottolineato: “Vladimir Delman, fondatore della nostra compagine, diceva che solo dopo trent’anni di attività un’orchestra può chiamarsi tale. È con questo carico di responsabilità, ma anche con la gioia di aver raggiunto un traguardo tanto importante, che, con la presentazione della nuova Stagione, entriamo ufficialmente nelle celebrazioni per il Trentesimo anno dalla fondazione della nostra orchestra”.