Alla scoperta delle Oasi del WWF

Tornano le “Giornate delle Oasi WWF”, in un’edizione ancora più ricca: fino al 22 maggio, sono in programma eventi speciali e aperture straordinarie per immergersi nella natura d’Italia e scoprirne la meraviglia e il valore per il nostro benessere.

Oltre che luoghi meravigliosi, le Oasi sono il più grande progetto di conservazione del WWF in Italia, da oltre 50 anni: dalla storica Oasi del Lago di Burano in Toscana alle maestose Gole del Sagittario in Abruzzo, dai prati alpini di Valtrigona in Trentino alla costa incontaminata e selvaggia di Torre Salsa in Sicilia, tutte le Oasi WWF svolgono un ruolo centrale per difendere migliaia di specie animali e vegetali, fare educazione in natura e promuovere uno sviluppo davvero sostenibile. E tutte hanno un richiamo speciale a cui rispondere con decine di iniziative tra cui scegliere: QUI il link per scoprirle.

Gino del Pero, referente del WWF in Lombardia, ci presenta le oasi della nostra Regione.

Ascolta l’intervista