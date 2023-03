“Ci sono aspetti da sottolineare che spesso trascuriamo, il nostro Paese dal punto di vista strategico può portare come elemento di sviluppo la qualità della vita che non può essere vista in modo separato rispetto alla qualità della salute, alla cura”. Così Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia, alla presentazione del Rapporto “Ospedali & Salute” promosso dall’Aiop e realizzato dalla società Ermeneia, Studi & Strategie di Sistema.

