Orientarsi tra milioni di auto usate non è sempre facile. Poche persone sanno esattamente cosa vogliono. Secondo una recente ricerca nazionale sui processi di scelta, il 62% dei clienti impiega poco meno di mese per decidere l’acquisto. E soprattutto, il 93% delle ricerche avviene online, dove a recitare un ruolo da protagonista sono i video che risultano per l’86% determinanti nella decisione.

tvi/gtr