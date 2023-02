ROMA (ITALPRESS) – Dopo lo spettacolo dell’All Star Game 2023, torna puntuale la regular-season dell’Nba. Nella notte italiana, Orlando vince in volata la sfida con i Detroit Pistons per 108-106. Di fronte agli oltre 18.000 spettatori dell’Amway Center, i Magic hanno la meglio nonostante i 25 punti di Ivey, top-scorer dell’incontro; tra i padroni di casa il più prolifico è il tedesco Wagner, che termina a quota 21, mentre l’azzurro Paolo Banchero, impiegato per un totale di 32 minuti, finisce a referto con 11 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. Utah Jazz ha invece bisogno di un supplementare per piegare la resistenza di Oklahoma City Thunder: all’ultima sirena lo score è di 120-119 per il quintetto di coach Hardy, che si gode la grande performance del finlandese Markkanen, capace di contribuire alla causa con un bottino personale di 43 punti. Tra i locali in campo per 15 minuti anche l’azzurro Simone Fontecchio, autore di 2 punti (oltre a un rimbalzo ed un assist). Terza affermazione nelle ultime quattro partite per i Los Angeles Lakers che, nonostante una serata non particolarmente brillante di James, superano in un derby californiano i Golden State Warriors privi di Curry per 124-111 con 25 punti di Beasley (22 di Thompson e 20 di Jerome nel team ospite). L’altro overtime della serata va in scena nel match tra Indiana e Boston: la spuntano i Celtics, che espugnano per 142-138 il parquet dei Pacers, al tappeto sebbene Turner infili 40 punti contro i 31 di Tatum e i 30 di Brown. Non bastano, ai Cleveland Cavaliers, i 31 punti siglati da Mobley per evitare il ko casalingo con i Denver Nuggets, vincenti per 115-109. Successo netto dei Dallas Mavericks, che travolgono i San Antonio Spurs per 142-116 con 28 punti di Doncic. Altri risultati: Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies 110-105; Toronto Raptors-New Orleans Pelicans 115-110; Sacramento Kings-Portland Trail Blazers 133-116.

